Simeone toma nota: Raspadori sí responde con Italia

El Atlético de Madrid necesitaba como el comer este parón de selecciones. El cuadro de Diego Simeone no ha arrancado la Liga con buen pie, tras sumar una derrota ante el Espanyol y dos empates contra Elche y Alavés en las primeras tres jornadas de competición.

Se esperaba mucho más de los rojiblancos, sobre todo tras el gran mercado de fichajes en el que llegaron hasta ocho caras nuevas al Metropolitano. Muchas de ellas, pese a un mal inicio de temporada en el campeonato doméstico, sí han logrado despuntar con sus selecciones.

De todos, el caso que más sorprende es el de Giacomo Raspadori. El mediapunta italiano fue uno de los refuerzos ofensivos del Atlético de Madrid, que desembolsó 22 millones de euros para incorporarlo en propiedad procedente del Nápoles. Toda una apuesta de futuro por un futbolista que -números al margen- ha brillado en el Calcio, pero que todavía debe ganarse un nombre a nivel europeo.

Minutos residuales

Si bien es cierto que la competencia es feroz en el ataque rojiblanco, las oportunidades que Diego Simeone ha dado a Raspadori hasta el momento son escasas. El italiano debutó frente al Espanyol partiendo desde el banquillo. Disputó 22 minutos, misma cantidad que ante el Elche una semana después. No logró aprovechar los ratos el talentoso centrocampista ofensivo, por lo que su participación frente al Alavés en la última jornada se vio reducida a dos minutos más el tiempo añadido.

Giacomo Raspadori, ante el Elche / EFE

Lejos de su mejor nivel e incluso a ratos fuera de su posición natural, Giacomo Raspadori no ha demostrado ser ese futbolista por el que el Atlético de Madrid pagó más de 20 'kilos'. O al menos no lo ha demostrado en LaLiga con el club que ha apostado por él.

El ex del Sassuolo se marchó al parón de selecciones cabizbajo en cuanto a sensaciones, pero eso no le impidió mostrar su mejor versión con Italia para demostrarle a Simeone que merece más oportunidades que las recibidas hasta el momento. Y el técnico está dispuesto a dárselas, sobre todo tras la charla individual que tuvo con su pupilo justo antes del partido frente al Elche.

Dos goles, dos asistencias

Regresando al parón internacional, Raspadori fue uno de los MVPs de la 'Azzurra' el pasado viernes en el partido frente a Estonia. En el debut de Gattuso como seleccionador, el combinado italiano recuperó las buenas sensaciones con una goleada que tuvo como gran protagonista al jugador rojiblanco, que anotó un gol y ofreció dos asistencias. Todo ello entrando al terreno de juego a partir del minuto 67.

“Es una experiencia fantástica para mi crecimiento en todos los sentidos, estoy contento de haber tomado esta decisión”, aseguró Raspadori tras el encuentro al ser preguntado por su fichaje por el Atlético, que no quiere ponerse la etiqueta de revulsivo: "¿Jugador número 12? Siempre he trabajado para estar listo. Soy muy ambicioso y sé lo que puedo lograr, así que trabajo para conseguir cada vez más espacio en el equipo".

Su gran actuación, sin embargo, no le bastó para figurar como titular ayer frente a Israel, en un encuentro que Italia tuvo que remontar en hasta tres ocasiones. Raspadori entró en el minuto 79 con un marcador de 2-3 para la 'Azzurra', tiempo suficiente para volver a ver portería, anotando el 2-4 momentáneo.

Y eso es precisamente lo que Simeone quiere de él. Que sea decisivo, que se convierta en el nuevo Ángel Correa y que sus números -por ahora partiendo siempre desde el banquillo- contribuyan al despegue de un equipo que parece atascado.