Simeone no se sorprende del arbitraje del Madrid-Celta

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios antes de la visita de este sábado (16.15 horas) al Nuevo Butarque de Leganés. El técnico argentino tiró de ironía como respuesta a una pregunta en relación al arbitraje del Real Madrid-Celta de octavos de final de la Copa del Rey, donde se produjeron acciones que favorecieron claramente a los intereses del equipo que dirige Carlo Ancelotti.

Favoritismo histórico

Simeone reconoció que no vio el encuentro entre blancos y celestes, aunque no se ahorró comentar algo sobre la actuación del colegiado Munuera Montero, ayudado en el videoarbitraje por el canario Hernández Hernández. "El partido de ayer no lo vi, pero me comentaron que hubo episodios como los que lleva habiendo 100 años, no sé qué les sorprende", espetó el entrenador atlético.

Simeone, en la rueda de prensa previa al partido frente al Leganés / Atleti

Pero no se quedó ahí la valoración del Cholo, que admitió que se puede pelear contra este tipo de favoritismo histórico que tiene el Real Madrid con el estamento arbitral: "Sí que se puede competir contra ellos, porque todos compitieron desde hace cien años y sigue compitiendo, claro que se puede".

Momento dulce

El Atlético atraviesa una racha de resultados increíbles. Quince victorias consecutivas que le han aupado a lo más alto de la clasificación liguera y le han colocado en cuartos de final de la Copa del Rey. Simeone sólo piensa en prolongar esta dinámica y no piensa en los malos momentos, recuperando su mantra del partido a partido. "Lo que tenemos que vivir es el momento, nadie vive más el partido a partido. Hay que disfrutarlo, sabemos nuestras virtudes y defectos y hay que trabajar en consecuencia de lo que necesita. Nos toca un rival que lee muy bien los partidos", argumentó sobre el duelo frente al Leganés.

El míster de los colchoneros no entró a valorar movimientos de mercado, tras la venta de Vermeeren al Leipzig a cambio de 20 millones de euros, y se centra en el derbi de Butarque para afianzar su privilegiada posición en la liga: "No me detengo en estos momentos, sabemos la prioridad del partido de Leganés".