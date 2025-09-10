El Simeone más sincero: "No me siento un entrenador blindado"

El inicio de temporada del Atlético de Madrid ha dejado mucho que desear. Todo el mundo, Simeone incluido, está de acuerdo en que dos puntos de nueve posibles son números muy pobres para un equipo que ha invertido tanto en el mercado de fichajes. Sobre las malas sensaciones rojiblancas habló ayer el 'Cholo', que no quiso esconderse y que dejó reflexiones más que interesantes sobre el nivel de la plantilla, el juego del equipo o las aspiraciones del club.

El técnico del Atlético no quiso esconderse y dio la cara en 'El Partidazo de COPE' mientras su equipo pasa por un bache nada más arrancar: "Creo que en un momento de dificultad, todos los equipos lo pasan a lo largo de la temporada y a nosotros nos está pasando ahora, no hay que esconderse. No hay que esconderse, que quede claro".

Pero no todo es negativo, o al menos eso es lo que intentó trasladar Simeone: "Aceptamos la crítica, porque no hemos hecho los puntos que se podían generar. Lo más importante es encontrar el equipo, mejorar día a día en lo que no hicimos bien en los tres partidos. Acentuar lo que sí estamos haciendo bien. Parece que todo está mal, pero puedo asegurar que no".

Aunque al final todo se resume en el resultadismo: "No digo que mereciésemos ganar los tres partidos, pero pudimos habernos acercado en varios tramos. No quiero justificar los 2 puntos porque no hay justificación. Vivo de los puntos. Prefiero jugar mal y sumar; esta vez no jugamos tan mal pero tenemos menos puntos".

Simeone solo pide tiempo

Gil Marín dijo en su día que "este equipo" estaba hecho "para soñar". Una frase por la que fue preguntado Simeone, que evitó generar euforia: "Desde que llegué al club sueño. Sueño con que todo salga bien, con que todo mejore, con que el club crezca como ha crecido, con que el equipo crezca como ha crecido. Hoy está el club un paso más arriba que el equipo, pero ese es un grandísimo trabajo de Miguel, más los resultados. El equipo necesita trabajar. Tenemos chicos jóvenes que me motivan, me entusiasman, me emocionan. Creo en ellos. Tengo seguridad de que lo harán bien. Tiempo".

Algo que se le critica a Simeone es su falta de ambición en momentos puntuales, aunque el técnico dejó claro que "la exigencia de un título" la tiene "siempre". "No me sorprende esa frase de Gil Marín. Siempre hemos buscado -sea contra quien sea, más allá de las posibilidades que tengamos- ganar, y eso pasa por ganar títulos. Pero en estos momentos, hablar de ganar títulos no sería bueno para los que somos del Atlético. Lo sería centrarse en hacer los pasos que hay que hacer para que el equipo crezca".

¿Títulos? Hay que andar antes de correr

Simeone utilizó una metáfora para demostrar por qué motivo no es bueno hablar de títulos. "Uno cuando es pequeño tiene que empezar a caminar para poder correr. No corre antes de caminar. Nosotros estamos en el proceso de caminar, acaba de empezar la temporada y solo sacamos 2 puntos en los tres primeros partidos. Claro que quiero ganar títulos, obvio", aseguró el 'Cholo'.

Los ocho fichajes realizados por el Atlético de Madrid permiten dar un salto de calidad en la plantilla, reforzando posiciones que fallaron la temporada pasada y mejorando en otras parcelas. ¿Tiene mejor equipo el argentino? "Eso cuando termine la Liga, ahora es muy difícil decirlo. No me vas a apurar con esa pregunta, porque no tengo ganas de correr. Ahora tenemos un equipo de muy buenos futbolistas, con entusiasmo y con ganas de demostrar por qué están en el Atlético de Madrid. Necesitamos tiempo".

Tiempo para que las nuevas piezas se acoplen al sistema del técnico, que admitió haber trabajado codo con codo con Carlos Bucero y con Miguel Gil Marín: "Compartí las decisiones con Carlos y con Miguel, sobre todo con Carlos. La que se tomó con Pubill, la compartí, en una oportunidad sobre un chico que lo estaba haciendo muy bien en el Almería. Se me preguntó, di el OK y está con nosotros. Fue el único jugador con el que no pensamos mucho. Lo de Baena viene de bastante tiempo atrás, Almada, Cardoso... No es de ahora".

"Creo en la plantilla"

Sea como sea, se mostró satisfecho con la plantilla: "Tengo una plantilla que me gusta. La llegada de Nico González al final equilibra la plantilla. La considero competitiva. Necesita tiempo para encontrar sociedades, para poder demostrar sus capacidades. Creo en la plantilla".

Nico González, nuevo jugador del Atlético de Madrid / ATLÉTICO DE MADRID

Y la plantilla cree en él. También la directiva, aunque Simeone no cree que sea un entrenador blindado: "Yo no lo siento así. Cualquiera se puede atrever a echarme. El fútbol es el fútbol. Lo más normal es cambiar de entrenador, a mí me ha tocado lo anormal, que es seguir mucho tiempo en el equipo".

Y tampoco se define como un entrenador defensivo: "Yo me considero un entrenador. Cada uno es diferente según los momentos y los partidos. Es aburrido hablar de ese tema. No se basan en nada. ¿Qué es ser defensivo? Uno puede defender con la pelota 80 minutos y atacar tres veces. ¿Eso es ofensivo o defensivo?".