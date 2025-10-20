La receta de Simeone para ganar a Arteta: "Sabemos a qué jugamos"

Regreso a Inglaterra. Donde empezó todo. Donde el Atlético hizo el 'click' esta temporada tras la dolorosa derrota en Liverpool, consumada en el último aliento con un cabezazo de Virgil van Dijk (3-2). De ese mazazo anímico aprendieron los colchoneros, que han contado todos sus partidos por victorias desde entonces, a excepción del empate en Vigo tras la tempranera expulsión de Clément Lenglet.

'Cholismo' en vena

Simeone ha encontrado la receta. Tampoco es que se haya devanado mucho los sesos el argentino. El Cholo ha vuelto a los orígenes, a la intensidad defensiva y a exprimir al máximo sus esfuerzos. A ese resultadismo que tanto y tan bien le ha funcionado en el pasado. Para ello, el técnico colchonero ha necesitado dos parones internaciones, en los que ha trabajado para conjuntar las numerosas piezas que llegaron en el mercado invernal. Eso y recuperar jugadores clave, como Álex Baena o José María Giménez, ya ha pleno rendimiento tras superar sus lesiones.

Simeone ha cambiado las críticas por elogios / EFE

El entrenador rojiblanco está convencido de sacar algo positivo de Londres, en su visita al Arsenal, flamante líder de la Premier League. Un duelo en el que el Atlético necesita puntuar tras el mencionado tropiezo en Liverpool y la goleada posterior frente al Eintracht. "Vamos a enfrentarnos a un equipo muy bueno, que tiene un patrón de juego establecido y unas características del manejo del juego increíble. Tienen una identidad que no la negocian, al revés, la van mejorando fichando lo que necesitan. Han peleado las últimas ligas hasta el final demostrando la identidad que tiene el equipo. Seguro que viviremos un partido con mucho ritmo", advirtió Simeone en sala de prensa.

"Venimos con ilusión"

Cuestionado por las críticas de principio de temporada, el míster argentino no quiso entrar en polémicas: "Lo bueno en la vida es que se generan opiniones por todo. Nosotros sabemos nuestro camino, sabemos a qué jugamos. Hemos ido evolucionando y venimos con la ilusión de lograr una victoria a domicilio y en Champions que la necesitamos".

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid / efe

El esfuerzo realizado frente a Osasuna no debería pasar factura a una plantilla amplia y con futbolistas preparados para salir de inicio en cualquier momento. Simeone podría retocar alguna posición respecto al partido contra los rojillos y admitió que tiene a sus jugadores enchufados. "Es muy difícil que en nuestro equipo haya jugadores con pocos minutos. Salvo Carlos Martín y Marc Pubill, los demás han jugado bastante. De eso se trata un equipo, de formar con jugadores con diferentes características. Esperemos que al que le toque jugar lo haga muy bien".