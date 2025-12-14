Simeone saca pecho de su último invento: "No tardará en llegar a la selección”

El Atlético de Madrid fichó este verano a Marc Pubill con vistas a futuro. 16 millones, eso sí, algo cuestionados el pasado 23 de julio. Y es que pocos iban a imaginarse la meteórica evolución de un futbolista que parecía no convencer a Diego Simeone pero que, a la mínima que le han dado una oportunidad, ha demostrado que puede convertirse en uno de los mejores defensores del futuro, hasta el punto de que el técnico rojiblanco ya le augura un puesto en la selección española.

Lateral diestro con mucha proyección, solo Simeone vio en él un posible perfil de central sólido y con gran salida de balón. Su teórica demarcación, de hecho, no le iba a permitir tener minutos en un Atlético de Madrid donde Marcos Llorente es insustituible y donde Nahuel Molina cuenta con la total confianza de su entrenador. Quizás por ese motivo extrañó en ciertos sectores el fichaje de Marc Pubill.

Pero el entrenador que parecía no contar con él se ha convertido en las últimas semanas en el descubridor de un nuevo futbolista con el que ha ido trabajando en las últimas semanas hasta convertirlo en un fijo en la zaga rojiblanca, donde tan solo se ha ausentado en el duelo frente al FC Barcelona y donde encadena cuatro sólidas actuaciones frente a Real Oviedo, Athletic, PSV y Valencia.

Consagración en el Metropolitano

Precisamente el partido ante el cuadro che fue el de su consagración. Arrancó como pareja de Dávid Hancko en el eje de la defensa y pasó al lateral diestro tras el descanso, cuando Simeone retiró a Nahuel Molina para dar entrada a Le Normand. Fue precisamente en la banda cuando Pubill contribuyó a la victoria del Atlético de Madrid. Y es que de sus botas nació el definitivo 2-1 de Griezmann, que no dudó en darle parte del mérito al joven de 22 años. "Marc me vio y sé que es un jugador que me puede poner la pelota", dijo el francés, que luego le felicitó públicamente mientras hablaba para los medios del club.

Marc Pubill asistió a Griezmann en el 2-1 del Atlético / LALIGA

Y posteriormente fue el propio Diego Simeone quien se encargó de ponerle en un altar para posteriormente aconsejarle "no leer los periódicos ni escuchar las radios" en los próximos días. Completamente satisfecho con la actuación de su pupilo, el técnico rojiblanco se deshizo en elogios hacia Pubill en la rueda de prensa posterior, hasta el punto de augurar un próximo debut en la selección española.

Lateral, central o tercer defensor

“Marc sigue en progresión continua. No tardará tiempo en llegar a la selección española. Puede jugar de lateral, de central, de tercer central… Tiene que mantener su humildad, tiene que alejarse de los periódicos y todas las palabras lindas que ustedes (la prensa) le van a ofrecer en este periodo y, cuando se aleje de todo eso, va a seguir manteniendo su trabajo de mucha paciencia”, dijo el Cholo tras la victoria.

Pese a que es ahora cuando acapara todas las miradas, Marc Pubill lleva mostrando un elevado nivel desde hace varias jornadas. Algo que Simeone no tardó en recordar: “No me olvido del partido que jugó contra el Rayo Vallecano (Pubill entró en los últimos once minutos el pasado 24 de septiembre cuando el Atlético perdía 1-2 y terminó remontando 3-2 al final), en un pasaje que perdíamos 2-1, entró y lo hizo muy bien. Lo agradecí, pero no me olvidé de eso. Tengo buena memoria para las cosas buenas y para las malas”.

La clave del éxito

¿Y por qué Simeone quiso destacar ayer ese encuentro del mes de septiembre? Porque el ex del Almería encadenó después diez partidos consecutivos en el ostracismo. Suplente y sin minutos en todos ellos. No contaba con la confianza del técnico, que parecía rechazar en primera instancia su fichaje. Pero a base de trabajo y ayudado por las lesiones del Atlético en defensa, se ha ido ganando la confianza del técnico hasta encadenar tres titularidades consecutivas.

“Ha mantenido su paciencia, ha seguido trabajando en esa posición (central) donde quedábamos mañanas más tarde de los entrenamientos buscando progresar y, por suerte, está respondiendo. Ojalá que no compre los periódicos y no escuche las radios”, concluyó un insistente Simeone, sabedor de que los elogios pueden generar en ocasiones un exceso de confianza y un bajón en el rendimiento.