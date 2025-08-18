Simeone: "El resultado nos hace daño"

El Atlético de Madrid se vio sorprendido por el Espanyol en los últimos minutos del partido, cuando los 'pericos' dieron la vuelta al partido y se acabaron llevando la victoria en Cornellà. Simeone, entrenador de los rojiblancos, valoró en zona mixta la derrota de su equipo, que fue superior en la primera parte e incluso pudo ampliar su ventaja en el inicio de la segunda mitad.

"Sucedió lo que se vio. Aprovecharon bien las situaciones que tuvieron. El gol a balón parado les metió en el partido cuando hasta el momento lo teníamos controlado. El segundo gol nos hizo daño y nos impidió ganar o incluso empatar el partido", inició el técnico argentino.

Simeone, durante el partido / Enric Fontcuberta

"Entiendo que los errores defensivos son parte del camino. El resultado nos hace daño, pero nos va a hacer mejorar y crecer. A partir de ahí, me quedo con todas las cosas buenas e intentaremos mejorar lo demás", comentó, matizando que estaba contento con la actitud de los jugadores y de los nuevos fichajes.

"El equipo jugó bien hasta el minuto 60. Hicimos una gran jugada con el remate de Julián al palo. Tuvimos el control del partido y los jugadores se mostraron con personalidad para jugar, pero lo más importante es ganar. No puedo hacer valer el resultado negativo con algunas cosas buenas que pasaron", finalizó tras la derrota del Atlético.

Los jugadores del Espanyol celebrando el gol / EFE

Manolo González también valoró la victoria de su equipo, que no perdió la fe y mantuvo los tres puntos en casa. "Tienen que llegar dos o tres jugadores más. Contento porque el club ha traído lo máximo posible. Si conseguimos traer lo que falta, seremos todavía más competitivos", dijo el entrenador del Espanyol sobre los últimos días del mercado.

"Al final es gracias a los jugadores. Sin los jugadores no somos nadie. Desde el primer día, me aceptaron muy bien", finalizó, hablando de su papel como técnico. Por el otro lado, Espanyol sacó una gran victoria en su debut liguero, teniendo en cuenta que la pasada temporada sufrió para mantenerse en la categoría.