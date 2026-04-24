ATLÉTICO DE MADRID
Simeone responde a quienes le acusan de adulterar LaLiga
El técnico rojiblanco fue preguntado en rueda de prensa por la opinión de muchos aficionados de que desvirtúa la competición con derrotas contra el Sevilla o el Elche
El Atlético de Madrid centra todas sus energías en alcanzar la final de la Champions. Es el único título -y bendito título- al que aspira el conjunto rojiblanco en este tramo definitivo de la temporada, tras caer en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad y haber tirado LaLiga desde hace tiempo, situándose a 25 puntos del Barça.
Es precisamente ese último aspecto el que permite a Diego Simeone tener entre ceja y ceja únicamente la Champions. Porque el Atlético es cuarto en LaLiga con ocho puntos de renta respecto al Real Betis, quinto. Además, al haber sido finalista de la Copa, tiene asegurada su presencia en la próxima Supercopa de España, por lo que le es indiferente -en cuanto a beneficio deportivo- ser cuarto que tercero o segundo.
En esa tesitura, el Atlético ya cayó derrotado en el Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla (2-1) y en el Martínez Valero ante el Elche (3-2), dos rivales que luchan por evitar el descenso y que sumaron dos victorias que indignaron a prácticamente media liga, por el uso de muchos canteranos por parte colchonera, reservándose en su día a sus mejores hombres para la eliminatoria ante el Barça y para el torneo copero.
¿Adultera LaLiga el Atlético?
Lo próximo para los rojiblancos es recibir este sábado la visita del Athletic Club, ya desvinculado de la lucha por la permanencia. Pero eso no evitó las preguntas de los periodistas a Diego Simeone. El técnico del Atlético de Madrid, cuestionado por la visión de que su equipo adultera LaLiga, fue tajante: "¿Qué les diría a los que me critican por ello? Que mi expectativa es competir en las tres competiciones hasta el final y que nos faltan dos partidos para poder jugar todos los partidos que se pueden jugar en el año".
Y aseguró que el Arsenal ocupa "un 0%" de sus pensamientos a día de hoy, además de valorar el papel de los canteranos, con mucho protagonismo tanto contra el Sevilla como ante el Elche: "Han tenido una gran oportunidad esta temporada porque el equipo ha tenido la posibilidad de estar en tres competiciones casi hasta el final, y eso son obviamente muchos partidos. Los chicos nos han dado la posibilidad de competir, algunos claramente lo hicieron mejor que otros. Y con la expectativa de mirar a la cantera porque es la fuerza del futuro".
Finalmente, sobre la cercanía del Real Betis en la tabla, el Cholo se mostró tranquilo, sin ver peligrar esa cuarta plaza que, a priori, debería ser la última que da acceso a la próxima edición de la Champions League: "Bueno, siempre intentamos mirar a quién tenemos más cerca, ya sea hacia abajo o hacia arriba, así que ahora mismo creo que estamos a cinco del Villarreal y a ocho del Betis".
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