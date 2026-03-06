Simeone responde a la crítica tras el partido del Camp Nou: "Seguimos nuestro camino y nada nos altera"

El Atlético de Madrid regresa a la competición doméstica. Tras varios días de euforia por la clasificación para la final de la Copa del Rey después de superar al FC Barcelona, los rojiblancos deben volver a poner los pies en el suelo para "seguir creciendo" en LaLiga, donde siguen peleando por la tercera plaza con el Villarreal.

Lo importante, sin duda, es el partido de ida de los octavos de final de la Champions del próximo martes frente al Tottenham. Y más a largo plazo, claro está, la final de la Copa. Sin embargo, no puede despistarse Simeone si quiere mantener alguna que otra esperanza en Liga y si quiere seguir manteniendo la distancia de seguridad con el Real Betis, quinto clasificado.

En ese sentido, el técnico argentino aseguró que este sábado ante la Real Sociedad ninguno de los dos equipos variará demasiado: "No creo que variemos demasiado (con respecto a la Copa del Rey), llegamos los dos equipos parecidos por el esfuerzo que tuvimos en semifinales".

Diego Simeone, durante el partido contra el Barça / EFE

"Estamos acostumbrados a competir y a jugar partidos seguidos. No tengo dudas de que mañana en el estadio habrá un ambiente increíble. Nuestra gente está muy contenta por el pase del equipo a la final, está contenta porque peleamos ahí en Champions. Y en Liga necesitamos seguir creciendo, espero tener un gran ambiente mañana y responder de la mejor manera", dijo Simeone sobre la próxima cita.

Espera el argentino el apoyo de una afición entregada y, como no podía ser de otra manera, feliz por el pase a la final del torneo copero. Sin embargo, y pese al espectacular partido de ida que protagonizó el Atlético de Madrid, la (insuficiente) goleada del Barça en la vuelta generó algún tipo de crítica para los rojiblancos, que salieron al Spotify Camp Nou a defender una renta de cuatro goles.

Mensaje a los críticos

Esas percepciones, sin embargo, no sorprenden a Simeone, que mandó un mensaje a los más críticos: "Soy respetuoso para todas las opiniones, nosotros seguimos nuestro camino, nuestro objetivo y nada nos altera". "Viví el pase a la final con una gran alegría sabiendo que es un paso en el camino hacia el objetivo", añadió luego.

El entrenador rojiblanco, además, se pronunció sobre el apretado calendario (el Tottenham jugó el jueves un partido aplazado y dispondrá de dos días más de descanso que el Atlético) y habló de la incertidumbre del futuro de Antoine Griezmann, que podría marcharse a la MLS en los próximos días. Sobre lo primero, a Simeone le preguntaron si tenía sentido seguir reclamando esas 72 horas de descanso entre partido y partido. "Ya sabes lo que te voy a decir. No", respondió tajantemente. Y esquivó la pregunta sobre el delantero francés: "Real Sociedad".