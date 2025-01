Simeone responde a Ceballos y Ancelotti

"No sé de qué se sorprenden. Lleva sucediendo cien años", manifestó irónico Diego Pablo Simeone cuando le preguntaron por el polémico arbitraje del Real Madrid-Celta, que permitió a los blancos superar la ronda de octavos de final de la Copa del Rey. El argentino no se mordió la lengua y tampoco lo hicieron Dani Ceballos ni Carlo Ancelotti, que respondieron a las acusaciones del míster colchonero tras la goleada de su equipo a Las Palmas. El andaluz le recordó que perdieron las dos finales de Champions frente al Real Madrid.

Previa marcada por la rivalidad ciudadana

La previa del Atlético-Bayer Leverkusen tenía una pregunta clara hacia al Cholo, que no dudó en mandar otro ataque mordaz hacia el eterno enemigo de los rojiblancos. Simeone manifestó: "Nunca opino de lo que opinan mis colegas, simplemente me remito a la memoria. Y cuando uno va al partido contra el Bayern - en referencia a cuando Ancelotti dirigía al gigante bávaro- que las declaraciones del míster fueron en consecuencia de lo que ocurrió en el campo, no es de cara a la galería. Ceballos igual, cuando estuvo en el Betis pensaba otra cosa. Ahora lo está haciendo muy bien". Está claro que Simeone no se muerde la lengua y no duda en sacar su particular retórica cuando se trata de atacar al Madrid y así enardecer a una afición atlética que le idolatra sin mesura.

Elogios a Xabi y el Bayer

Al margen de las críticas al adversario ciudadano, Simeone no dudó en elogiar la labor que está haciendo Xabi Alonso en Alemania, donde logró la Bundesliga para el Bayer por primera vez en su historia. "Tiene una referencia muy grande de como él vivía el fútbol en la mitad del campo. Tuvo grandes entrenadores que lo nutrieron de muchas cosas. Mi más absoluta felicitación por el trabajo que está haciendo y mañana tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podremos hacer daño", espetó el argentino.

Julián Álvarez tuvo ocasiones claras para el Atlético / EFE

El Cholo no se fía del cuadro de la 'Aspirina' y espera que no le dé muchas jaquecas en el Metropolitano: "El rival es extraordinario, realiza unas transiciones muy buenas. Xabi está haciendo un trabajo buenísimo, lo demostró la pasada temporada y va camino de repetir. Es admirable cómo juegan el fútbol. Nosotros iremos a competir con nuestras herramientas, tenemos un objetivo muy grande, el club nunca ha ganado la Champions y tenemos como objetivo llegar a esa final tan deseada por todos".

Sobre el nuevo formato de la Champions League admitió que les obliga a "ganar con una cantidad de puntos determinada" y lamenta que el calendario esté repleto de partidos: "Antes había menos encuentros. Jugamos todos contra todos y entran ocho a octavos, algo que te evita dos partidos".

Wirtz, uno más

Simeone no quiso entrar a valorar la excelente campaña que está realizando Florian Wirtz, una de las amenazas alemanas, y que está en la agenda de múltiples directores deportivos. "No veo toda la temporada y no puedo analizarle como sí hago con Griezmann. Se ve la importancia de Wirtz, pero el equipo tiene un patrón de juego muy marcado, respetando situaciones de juego concretas y él es uno más de un equipo muy compacto".