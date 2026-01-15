Simeone respira aliviado

Superada ya la decepción de la Supercopa y tras haber cumplido el trámite copero en A Coruña, el Atlético de Madrid arranca este domingo frente al Alavés una segunda vuelta en la que deben cambiar muchas cosas para que el equipo pueda, ya no luchar por LaLiga, sino acercarse a un subcampeonato que aseguraría su presencia en la próxima Supercopa.

Recuperar al mejor Julián Álvarez, encontrarle el mejor socio al argentino o hacer brillar a un Álex Baena que para nada se asemeja a aquel futbolista que lideró al Villarreal el año pasado. Esas son algunas de las tareas de Diego Simeone de cara al segundo tramo de la temporada, por lo que debe el Atlético evitar sustos y prevenir cualquier tipo de problema físico, como el sufrido recientemente por Koke Resurrección.

El capitán del Atlético de Madrid, titular frente al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa y sustituido a la hora de juego, se cayó de la convocatoria para los octavos de la Copa del Rey frente al RC Deportivo en Riazor. Koke encendió las alarmas a principios de semana, al no entrenarse con el grupo ni el domingo ni el pasado lunes.

Koke celebra su gol contra el Girona / EFE

Una simple sobrecarga

El mediocentro se ejercitó el domingo individualmente a causa de una sobrecarga que le hizo ausentarse también el lunes y con la que no quiso arriesgar Diego Simeone, dándole descanso en el torneo del KO para tenerle al 100% de cara al domingo frente al Alavés, donde ya no podrá contar con un Conor Gallagher que ya es jugador del Tottenham.

Con ese objetivo regresó Koke este jueves para ir entrando de forma progresiva al trabajo grupal, tras disfrutar el miércoles de una jornada de descanso. La plantilla del Atlético de Madrid, con las únicas bajas de Clement Lenglet y Nico González, se ejercitó a las órdenes de Simeone en la primera de las tres sesiones de entrenamiento de las que dispondrá para preparar el partido frente a los babazorros.

Tanto el defensor francés -con un esguince de rodilla en el ligamento colateral medial- como el extremo argentino -lesionado muscularmente el pasado 21 de diciembre- trabajaron al margen en los minutos previos al entrenamiento, evolucionando positivamente de sus respectivas lesiones y ya en el tramo final de sus recuperaciones. Por su parte, los titulares en la Copa trabajaron a menor ritmo que el resto de la plantilla.