Simeone repetirá el plan con la bestia negra del Barça

Después de superar al Oviedo por la mínima, Simeone puede dejar de lado de inmediato su mítico “partido a partido”, aunque con el once que sacó en el Carlos Tartiere, con varios suplentes, da que pensar que realmente ya lo hizo antes de lo que predicó públicamente. Sea como fuere, ahora llega el momento clave: la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Barça en el Camp Nou. El escenario es casi inmejorable para el Atlético de Madrid.

Simeone, en el duelo contra el Oviedo / Eloy Alonso

El 4-0 de la ida en el Metropolitano, con una primera parte muy floja del equipo de Flick, posiblemente la peor del curso, y varias decisiones arbitrales discutibles en la segunda, deja la eliminatoria prácticamente sentenciada. Un resultado de oro que pone al Barça contra las cuerdas.

Sorloth apunta la banquillo

Pese a ello, Diego Simeone ya está diseñando el plan para acabar definitivamente con los culés y varios medios españoles coinciden en que Sorloth, autor de cinco goles en los últimos tres partidos (dos contra el Espanyol y tres frente al Brujas en Champions), no será titular en este encuentro. Seguramente, por eso volvió a partir de inicio en Oviedo.

Sørloth venía de anotar un triplete frente al Brujas / EFE

En su lugar, todo apunta a que jugarán Antoine Griezmann, conformando la dupla atacante con Julián Álvarez, aunque no estén en momentos de plenitud. El primero, según informó L’Équipe, está más fuera que dentro del equipo, con una probable salida rumbo a Orlando City, que posee sus derechos de descubrimiento, de inmediato. El galo tiene que tomar una decisión rápida.

Por su parte, Julián, aunque cuenta con el respaldo del Metropolitano, que lo ovacionó en el choque contra el Brujas pese a firmar un partido muy flojo, no atraviesa su mejor momento y llega también con dudas a este crucial choque.

Entonces, ¿cómo se explica la supuesta suplencia de Sorloth? El noruego no solo está en racha: es una de las bestias negras del Barça. En 11 partidos contra el cuadro azulgrana ha marcado seis goles, contando sus apariciones con la Real Sociedad, Villarreal y Atlético de Madrid. Pero a Simeone, especialmente contra el equipo catalán, le ha funcionado mejor como suplente. En la temporada 2024-25 le marcó tres goles al Barça; los tres como suplente. ¿Surtirá efecto el plan en el Camp Nou?