Simeone recupera a otra pieza importante para la vuelta contra el Barça

El Atlético de Madrid está recuperando futbolistas en tiempo récord para la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League ante el Barça. Ayer, tal y como informamos en SPORT, Diego Simeone sumó a la causa a Rodrigo Mendoza, lesionado desde el 7 de marzo, que ya estará disponible para la ida de este miércoles (21.00 horas) en el Camp Nou.

La medular es zona sensible en el club rojiblanco. La recuperación de Mendoza fue motivo de celebración para un Simeone que contaba con Pablo Barrios y Johnny Cardoso, ambos centrocampistas, en la enfermería. Y la vuelta del ex del Elche no será la única alegría para el técnico argentino.

Quiere estar en la vuelta

Poco a poco, Cardoso se está sumando a la fiesta. Este martes volvió a entrenar al margen del equipo, y aunque no llegará para el duelo de ida, que se celebrará en poco más de 24 horas en Barcelona, sí que apunta a estar listo para la vuelta. Sus problemas musculares cada vez van a menos y forzará para ayudar al equipo en el Metropolitano y brindar más opciones a Simeone para la sala de máquinas.

El centrocampista del Atlético de Madrid Johnny Cardoso celebra su gol / Juanjo Martín / EFE

El ex del Betis, que llegó al club este verano procedente del Real Betis después de que el club colchonero pagara 25 millones por él (más otros cinco en variables), se lesionó el muslo izquierdo en el amistoso con Estados Unidos ante Bélgica hace diez días.

Trabajo al margen

Aún lejos del ritmo e intensidad requeridos para poder participar en duelos de la exigencia de unos cuartos de final de la Champions League, el centrocampista trabaja con todo en un campo anexo del Centro Deportivo de Majadahonda para volver al cien por cien.

De momento, se le vio tocar balón, hizo trabajo también sin él y está pendiente de evolución para volver a vestirse de corto. La intención, si está bien, es que reaparezca el sábado contra el Sevilla en Liga, o como tarde, el martes de la semana que viene en la vuelta contra el Barça.