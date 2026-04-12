Simeone recupera efectivos importantes para la vuelta de Champions contra el Barça

El Atlético de Madrid sigue afinando detalles en la semana más exigente de la temporada. Con la eliminatoria de Champions League ante el FC Barcelona en el horizonte inmediato, Diego Pablo Simeone gestiona esfuerzos, recuperaciones y bajas en un momento clave del curso.

El conjunto rojiblanco encara la cita europea con la tensión propia de una eliminatoria de alto voltaje, en la que cada decisión puede ser determinante. En el Camp Nou, el equipo ya dio un golpe de autoridad en la ida, y ahora busca rematar el pase en un contexto marcado por la acumulación de partidos y las rotaciones obligadas.

Champions

Precisamente pensando en ese duelo ante el Barça, Simeone realizó varias rotaciones significativas en el último compromiso de Liga ante el Sevilla. El técnico argentino apostó por un once muy joven y cargado de futbolistas menos habituales, reservando a piezas importantes para la gran cita europea. El resultado fue una derrota en el Sánchez Pizjuán, pero el mensaje estaba claro: el foco estaba puesto en la Champions.

En ese contexto, todo apunta a que el Atlético tendrá que recomponer su estructura defensiva ante el Barça debido a una auténtica encrucijada en el centro de la zaga. Las bajas de José María Giménez y Dávid Hancko, ambas por problemas físicos, dejan muy mermada la posición de central. A ello se sumó la ausencia de Marc Pubill, sancionado tras el último encuentro frente al conjunto azulgrana, que obligará a Simeone a tirar de Lenglet y Le Normand.

Simeone, en la previa del Sevilla-Atlético. / EFE

Sin embargo, no todo son malas noticias para el técnico rojiblanco. En la sesión de trabajo más reciente, Johnny Cardoso ha vuelto a entrenarse con el grupo, lo que abre la puerta a su regreso en la convocatoria para el partido decisivo ante el FC Barcelona. También Jan Oblak, que arrastraba molestias musculares, se ha recuperado y podría estar disponible para el martes, reforzando una posición clave bajo palos.

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Por el contrario, Pablo Barrios, Giménez y Hancko continúan al margen del grupo y siguen sin ejercitarse con normalidad, por lo que su presencia ante el conjunto azulgrana parece muy complicada en estos momentos. Con este panorama, Simeone sigue pendiente de la evolución de sus efectivos en una semana en la que cada entrenamiento cuenta.