Simeone recupera efectivos importantes

Buenas noticias para los colchoneros. Diego Pablo Siemone ha podido recuperar a tiempo para la jornada 1 de LaLiga EA Sports ante el Espanyol al centrocampista Pablo Barrios, tras superar una lesión muscular sufrida en pretemporada ante el FC Porto; Johnny Cardoso tras estar ausente estos últimos entrenamientos por un golpe y Alexander Sorloth, ya recuperado de una contractura.

En este sentido, la única baja para el Cholo es el uruguayo José María Giménez, que sigue con su recuperación de la lesión muscular sufrida el 20 de junio en la segunda jornada del Mundial de Clubes.

La convocatoria, compuesta por 23 jugadores (los 22 disponibles del primer equipo más el portero Salvador Esquivel) también incluye el nombre de Giacomo Raspadori, que puede estrenarse como rojiblanco.

La convocatoria está formada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, Marc Pubill, Javi Galán y Matteo Ruggeri; los medios Marcos Llorente, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Thiago Almada, Álex Baena, Johnny Cardoso y Conor Gallagher; los extremos Giuliano Simeone y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Giacomo Raspadori y Julián Álvarez.