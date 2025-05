Simeone recupera a Barrios

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya dispone del centrocampista Pablo Barrios, reincorporado al grupo este miércoles. Sin duda, una gran noticia para el técnico argentino, quien siempre ha mostrado su satisfacción con el rendimiento del '8' rojiblanco. Todo apunta a que podrá jugar de cara al partido liguero de este sábado contra la Real Sociedad en el Metropolitano (21:00 horas).

Correspondiente a la jornada 35 de una Liga que ya no podrán ganar, el conjunto colchonero quiere terminar lo más arriba posible en la clasificación. Actualmente terceros con 67 puntos y con 12 en juego, el objetivo es intentar superar al Real Madrid de Carlo Ancelotti, segundo con 75 puntos.

Barrios: "Hemos ido a por el partido desde el principio" / Atlético de Madrid

No todo son buenas noticias para Simeone, que mantiene la baja de Rodrigo Riquelme, afectado por una contractura muscular. El ex del Girona fue una de las tres ausencias en la sesión de este miércoles, junto a Axel Witsel, que no se ejercitó por una indisposición, y Julián Álvarez, quien cuenta con permiso del club para ausentarse durante varios días.

Barrios, que el día anterior se había entrenado al margen dentro del control de cargas del cuerpo técnico, ya se pudo ejercitar con normalidad este miércoles, con el grupo, y apunta a ser titular en el once que Simeone alineará este sábado frente a la Real Sociedad. Una cita clave en el tramo final de temporada.

No estará Julián

En cuanto a Riquelme, que ya se perdió el último compromiso liguero ante el Alavés (0-0), continúa su proceso de recuperación con trabajo específico. Su presencia ante el conjunto donostiarra dependerá de su evolución en las próximas horas.

Julián Álvarez, con el Atlético de Madrid / Atleti

Quien sí será baja segura es Julián Álvarez, que se perderá su primer partido de la temporada por sanción, tras cumplir ciclo de cinco tarjetas amarillas. Una baja sensible para un Atlético que ya no se juega nada más que el orgullo.