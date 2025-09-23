Simeone no rectifica con Julián

"Hice lo que creía que el equipo necesitaba. Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Esperamos que pueda encontrarse con el gol y el equipo lo ayude. Necesitamos su mejor versión, vino para eso", aseveró Diego Pablo Simeone sobre Julián Álvarez y su cambio en ante el Mallorca en la previa del derbi ante el Rayo Vallecano. Muriqi igualó el tanto inicial de Gallagher e impidió al Atlético de Madrid marcharse de Son Moix con los tres puntos en su bolsillo. Por tanto, los del Cholo afrontan la visita del Rayo con la necesidad de ganar.

La 'Araña' firmó una obra de arte en Cornellà-El Prat y, desde entonces, no ha vuelto a ver portería. Asistió a Pablo Barrios en el 1-0 ante el Villarreal pero su inicio de curso está siendo de lo más discreto. Cierto es que el Cholo le sustituyó en cuatro de los cinco compromisos ligueros que van de curso. En Son Moix, donde falló un penalti, decidió retirarle del terreno de juego a la hora de encuentro.

Asano pela un balón a Julián Álvarez. / Cati Cladera | EFE

Simeone no podrá contar con un Alexander Sorloth que deberá cumplir sanción por su expulsión en Son Moix: “La jugada del otro día podría haber sido una amarilla. El árbitro interpretó roja. Vale. La acción con la pelota en juego, los dos en el aire la pierna, no hubo una presión hacia abajo… No creo que fuera expulsión clara como después terminó siendo”, valoró.

Habló del regreso de Baena, quien "mañana nos va a acompañar, no sé si para un tiempo o lo que el partido pida". La confianza en el ex del Villarreal es total: “Confiamos mucho en Álex. La temporada pasada hizo un montón de goles. Necesitamos su mejor versión. No nos sirve otra cosa que la mejor versión suya. Para eso lo vamos a exigir y le vamos a exigir que nos ayude como nos ayudó el año pasado el tiempo que sea necesario”.

Diego Pablo Simeone, este domingo, durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA SPorts, entre el Real Mallorca y el Atlético de Madrid / EFE

Elogió, asimismo, a un Conor Gallagher que fue uno de los nombres propios del empate ante el Mallorca: “Es un futbolista con mucha fuerza, mucha energía, mucho recorrido, con llegada de segunda línea muy buena, puede actuar en distintos lugares, como le hemos utilizado mucho el tiempo pasado, más veces por fuera, pero sí por dentro, está participando, está siendo importante y está claro que necesitamos a todos”, expuso.