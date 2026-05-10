Simeone quiere que la temporada se acabe ya: "Estamos como al principio de Liga, que era un desastre"

Diego Simeone atenidó a los medios de comunicación tras otro mal resultado del Atlético de Madrid en un final de temporada desesperanzador. El cuadro colchonero rozó la Copa del Rey, título que dejó escapar en la tanda de penaltis ante la Real Sociedad, y se quedó a las puertas de la final en la Champions League, diciendo adiós a la competición reina en semifinales ante el Arsenal.

El único aliciente de la temporada colchonera era asegurar su presencia en la próxima Champions League, algo que se cumplió incluso estando en la cuarta posición gracias al triunfo del Rayo Vallecano ante el Estrasburgo para clasificarse para la final de la Conference League. Un histórico triunfo que selló matemáticamente la segunda plaza extra que otorga la UEFA para la próxima edición de la competición reina.

Pese a ello, el reto del equipo rojiblanco era luchar por la tercera plaza que hoy defiende el Villarreal, con cinco puntos más, que pueden ser ocho si gana al Mallorca este domingo a las 14.00 horas. Pero el pinchazo ante el Celta en el Metropolitano (0-1) señala ese segundo objetivo como casi imposible. El equipo está fundido y Simeone quiere que la temporada acabe ya.

LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid - Celta de Vigo, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Volvemos a la palabra aceptar. El momento está claro que no es positivo porque tuvimos tres ocasiones y no concretamos ninguna. Ellos sí tuvieron la de Borja, que tuvo mucha calidad y frialdad en su definición. Los chicos dieron todo lo que tienen y no hay mucho más que comentar", declaró el preparador argentino después de perder ante el Celta.

En estos momentos hay que gestionar más que nada. Los jugadores han llegado al objetivo del club de estar en Champions Diego Simeone — Entrenador del Atlético de Madrid

"En estos momentos hay que gestionar más que nada. Los jugadores han llegado al objetivo del club de estar en Champions. En Champions competimos mejor de lo que se esperaba y en Copa llegamos hasta donde se puede llegar, a los penaltis. Por eso no puedo decir nada a los jugadores, solo agradecerles el esfuerzo de toda la temporada y no hay mucho más", señaló sobre el estado físico de sus jugadores, bastante desgastados tras darlo todo en Copa y Champions.

Claudio Giráldez saluda a Diego Simeone. / | EUROPA PRESS

Sin embargo, para Simeone no hay otro camino que le dé la victoria: "Cuando uno sale a jugar no quiere perder nunca, competiremos como hacemos siempre. Podíamos haber ganado de ser más contundentes. Estamos como al principio de Liga, que éramos un desastre, ¿se acuerdan? Luego se compitió en Champions, en Copa... Repito: gestión, porque los jugadores vienen de hacer esfuerzos increíbles, y a competir con los que estén disponibles", apuntó.

El enfado de Griezmann

Durante la derrota, Antoine Griezmann protagonizó un momento de tensión al ser sustituido en el minuto 61. El internacional francés, que no seguirá en el club a final de temporada, se mostró molesto por la decisión del Cholo. "Entiendo todo, pero yo pienso siempre en el equipo y entendía que había dado todo y que con el cambio que hacíamos podíamos generar más cosas que al final no sucedieron, pero esa era la intención", respondió, evitando entrar en la polémica.

Finalmente, al ser preguntado por lo que le falta al Atlético, aplicó su estilo habitual: "Es una pregunta mucho más larga que una respuesta tan corta, así que voy a decirte Osasuna", finalizó.