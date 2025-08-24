Simeone se queda sin excusas

Lo de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid hace tiempo que empieza a ser imposible de defender. Se cataloga de decepción porque, a efectos prácticos, solamente así se pueden describir los últimos tiempos del argentino en la capital. Ha tenido todos los jugadores que ha pedido, una estructura centralizada en su persona, un salario como casi ningún otro entrenador del mundo... pero parece ser todo ello termina siendo insuficiente para conseguir, al final del día, los éxitos que los colchoneros piden.

Nadie niega que el 'Cholo' sea, seguramente, la figura más importante que ha pasado en la historia del Atlético de Madrid. Y es injusto no tener en cuenta su pasado cuando se valora el presente del club; Simeone transformó a un equipo a la deriva en otro bien distinto capaz de poner en duda la hegemonía de los dos grandes del país. Sus Ligas conquistadas tanto en 2014 como en 2021 fueron el exponente de una idea basada en conceptos tan antiguos como la entrega, el sacrificio o el grupo. Y en el Atlético de Madrid, eso solo bastaba.

Una mentalidad con fecha de caducidad

Sin quererlo ni beberlo, el argentino se fue convirtiendo rápidamente en una especie de gurú de su forma de entender la vida. Aquella del 'partido a partido', del 'esfuerzo no se negocia' o del 'prefiero jugar bien a jugar lindo'. En el Metropolitano -entonces en el Calderón- abrazaron su filosofía porque era, en cierto modo, la mejor manera de reivindicarse ante los altavoces del otro lado de la capital, que empezaron a no parecerle bien que su hermano pequeño alzara la voz.

Simeone, en el partido ante el Espanyol / X

Y así como su mensaje caló, también se ha ido perdiendo con el tiempo. La crítica de los colchoneros se centra, especialmente, en estas dos últimas temporadas. Tras más de 14 temporadas en la capital, el argentino -que siempre ha tenido la voz cantante en lo que respecta al mercado de fichajes- empezó a tener regalos más lujosos que en otras ocasiones. El verano pasado llegaron los Gallagher, Julián Álvarez, Le Normand, Sorloth... pero es que este mismo han aterrizado a Madrid jugadores como Baena, Thiago Almada, Johnny Cardoso, Hancko, Raspadori, Ruggeri o Pubill. 363 millones de euros en dos años que, como no podían ser de otra manera, elevaron las expectativas del proyecto.

Se acabaron las excusas

Ya no servían las excusas del 'somos el equipo del pueblo' o 'los chicos jugaron un partido bárbaro'. Y Simeone lo sabía. Por eso la temporada pasada se catalogó como un fracaso y esta que entra, de momento, no podría haber empezado de peor forma. Solamente 1 punto de 6 posibles en el inicio liguero -habiendo jugado ante equipos más modestos como el Espanyol o el Elche- hacen saltar las alarmas quiera o no quiera el técnico argentino.

Si algo aprendió del estreno liguero, eso solamente lo sabe Simeone. Del empate contra el Elche de este sábado la única lección posible es que queda trabajo por delante. Y mucho. La temporada más ilusionante de la historia del club, con la mejor plantilla de todos sus tiempos, no se merece un estreno de este calibre. Solamente el tiempo dirá si Simeone termina dando la vuelta a la situación con su estilo... o con otros métodos. Por ahora, el drama ha empezado a instalarse en el Metropolitano. Y todavía estamos en agosto.