Simeone, sobre las quejas del Barça por el arbitraje: "Vivimos en Madrid y estamos acostumbrados a estas situaciones"

Después de encarrilar la eliminatoria de cuartos de final tras ganar por dos tantos en el Spotify Camp Nou, el Atlético de Madrid visita al Sevilla en LaLiga con pocos objetivos a la vista en el campeonato liguero. No obstante, el Cholo Simeone dio motivos en la rueda de prensa previa para salir a competir: "Por tener la camiseta que tenemos, por el escudo que representamos, por nuestra gente, por nuestra familia y por la ilusión que tendrán a los que le toque jugar. Podría decirte muchos más....".

También se pronunció acerca de motivar a los jugadores habitualmente suplentes: "Hay varios escenarios que pueden hacer ver. Pubill empezó sin minutos y ahora es muy importante, Robín pasó por momentos más bajos y ahora también es muy importante. A Matteo también le costó empezar, a Hancko... Para estar donde queremos necesitamos a todos".

Preguntado por Oblak, el técnico argentino apuntó que "aún no están para acompañarnos, lo hablamos con él, es muy importante para nosotros y esperemos que el martes lo tengamos". Tampoco podrá contar Simeone con Hancko, Cardoso ni Barrios.

Las quejas del Barça

Por otra parte, al ser cuestionado por la presión arbitral que hay desde Barcelona, tras la queja formal del Barça a la UEFA por el arbitraje en la ida de los cuartos de final, Simeone envió un recado a sus vecinos: "Soy muy respetuoso, vivimos en Madrid y estamos muy acostumbrados a esas situaciones, creo que es fácil de entender".

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, observa al centrocampista del FC Barcelona, Fermín López, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona.EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Y preguntado por si se quejaba de la presión que ejerce el Real Madrid, se desmarcó diciendo que "no me he quejado, he respondido a la pregunta diciendo que estamos acostumbrados aquí en Madrid, que es donde vivimos. Y claro que es lícito".

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Por último, se pronunció sobre la delicada situación que vive el Sevilla como exjugador hispalense. "Es un tema mucho más profundo, no estoy en el lugar para interpretar lo que pasa allí. Me trataron muy bien y le deseo lo mejor", finalizó.