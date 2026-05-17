Simeone: "Me pregunto a veces si vale la pena seguir y encuentro que sí"

El Metropolitano se rindió a Griezmann. El delantero francés fue el gran protagonista en su última gran noche con el Atlético de Madrid a pocos días de marcharse a Estados Unidos para dar por concluida su etapa como rojiblanco. Pero mientras unos se van... otros se quedan.

Y el más importante, Diego Simeone, seguirá siendo entrenador del Atlético la próxima temporada. Así lo confirmó el propio técnico argentino en rueda de prensa tras derrotar al Girona. "Está claro que ya son 15 años, empezamos a estar grandes también nosotros", comenzó diciendo.

Luego sentenció su continuidad: "Me pregunto a veces si vale la pena seguir y encuentro que sí, porque hay un montón de gente que quiere el objetivo que buscamos, hay un montón de gente que le cambia la vida y la ilusión por venir a ver al Atlético de Madrid".

Pero no se quedó ahí el Cholo, que aseguró que "vale la pena": "Vale la pena porque veo un estadio que respeta a una leyenda como Antoine, hay un club que cuida al jugador y que busca tener una despedida acorde a lo que amerita su trabajo y muchas cosas más".

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Otro de los motivos por los que Simeone desea seguir recae en su "entusiasmo" por los jugadores "que pueden venir y los que se queden", además de los que le "representen": “Y que vea en ellos que buscan el trabajo que se necesita para poder estar en el lugar donde estamos, pero no tengo ninguna duda de que los futbolistas son los que me generan entusiasmo y puede ser así de chiquito que para mí es un fogón a los dos minutos”.