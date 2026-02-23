El futuro del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid ha estado en el aire estos últimos meses. Pese a tener contrato hasta 2027, la llegada de Mateu Alemany hizo pensar que podría haber un cambio de ciclo en la entidad rojiblanca tras más de 13 años con el argentino en el banquillo.

Ahora, según información de 'El Chiringuito', el Cholo habría llegado a un preacuerdo con el líder de la Serie A, el Inter de Milán, para la próxima campaña: "Simeone tiene un precontrato con el Inter de Milán para la temporada que viene".

Acorde a la misma fuente, al Cholo le gustaría despedirse del equipo con algún título, que podría ser la Copa del Rey de esta temporada, donde en la ida de las semifinales le ganó al FC Barcelona por 4 goles a 0. En la hipotética final, el conjunto colchonero podría encontrarse a Athletic Club o Real Sociedad. Los 'txurri-urdin' llevan una ventaja de 0 a 1 en el partido de ida en San Mamés.

Desde este mes de junio, y tras la salida de Simone Inzaghi al Al-Hilal de Arabia Saudí, el rumano Cristian Chivu se hizo cargo del equipo. Procedente del primer equipo del Parma y formado en las categorías inferiores neroazzurras, Chivu ha devuelto al Inter a lo más alto del Calcio (actualmente a diez puntos del segundo clasificado, su rival histórico el AC Milan), y esta semana se juega el pase a los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Bodo/Glimt tras caer por 3 goles a 1 en Noruega.

Por su parte, Simeone ya defendió la camiseta del Inter como futbolista tras salir del Atlético en 1997. En el Giuseppe Meazza, el centrocampista estuvo dos temporadas antes de fichar por la Lazio en julio de 1999 por unos 11 millones de euros. Con la 'neroazzurra', el Cholo disputó 85 partidos, anotando 14 goles y sumando 15 asistencias, además de levantar un título de Campeón de a Copa de la UEFA la temporada 1997/98.