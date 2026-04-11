Simeone solo piensa en el Barça: esta es la convocatoria para medirse al Sevilla

La eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al FC Barcelona lo marca todo en el día a día del Atlético de Madrid. Con el partido de vuelta en el horizonte y la sensación de que la temporada se juega a una carta en Europa, Diego Simeone ya ha dejado claro con sus decisiones que todas las miradas están puestas en ese duelo decisivo. El técnico rojiblanco prioriza la gestión de esfuerzos y la dosificación de cargas en un tramo del calendario absolutamente asfixiante.

En ese contexto se entiende la convocatoria del Atlético para la visita de este sábado al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el foco no está únicamente en LaLiga, sino también en la inminente batalla europea y la final de la Copa del Rey del próximo sábado ante la Real Sociedad. Simeone ha optado por una convocatoria en la que la presencia de jugadores del filial es especialmente significativa, hasta el punto de que el plan competitivo pasa inevitablemente por las rotaciones masivas.

Kovacs expulsa a Pau Cubarsí en el partido contra el Atlético de Madrid / Enric Fontcuberta / EFE

El Atlético viaja a Sevilla con siete bajas, entre lesiones y sanciones, lo que ha obligado a completar la convocatoria con varios futbolistas de la cantera. En total, el técnico argentino ha citado a nueve jugadores del filial de Primera RFEF: Javi Boñar, Julio Díaz, Dani Martínez, Rayane Belaid, Jano Monserrate, Javi Morcillo y Gerónimo Spina, además de los porteros Salvador Esquivel y Mario de Luis.

Un movimiento que confirma la situación excepcional que vive la plantilla y la apuesta por dar protagonismo a los jóvenes en un escenario de máxima exigencia. De hecho, según las pruebas realizadas en la última sesión en Majadahonda, algunos de estos canteranos podrían incluso tener protagonismo en el once inicial frente al Sevilla.

Javi Boñar, Julio Díaz, Dani Martínez y Rayane Belaid se perfilan como opciones reales para arrancar de inicio, en un once claramente condicionado por la gestión de minutos de los habituales titulares.

La convocatoria de 25 futbolistas del Atlético de Madrid para el partido queda completada con los porteros Juan Musso, Salvador Esquivel y Mario de Luis; los defensas Marc Pubill, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, además de los citados canteranos; los centrocampistas Marcos Llorente, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada, Rayane Belaid, Jano Monserrate, Javi Morcillo y Alex Baena; y los delanteros Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Alexander Sorloth, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

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Un equipo, en definitiva, que refleja a la perfección el momento del Atlético con la mirada fija en Europa y el duelo ante el Barça como obsesión, y un partido de Liga que se convierte en territorio de rotaciones, oportunidades para la cantera y gestión de supervivencia competitiva.