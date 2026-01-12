¡Simeone pide disculpas a Vinicius y Florentino!

Diego Pablo Simeone y Vinicius tuvieron una conversación subida de tono durante las semifinales de la Supercopa de España. Otro derbi caliente y bullicioso, con protagonismo del díscolo brasileño verborreico, al que el argentino, también de sangre hirviente, le espetó un "¡Florentino te va a echar!" en un contexto que alimentaba los rumores que circulan en Madrid, donde ven que el presidente podría deshacerse de su estrella este próximo verano.

Simeone recoge cable

Superados unos días después de aquel rifirrafe, con un periodo de reflexión, el Cholo afrontó la rueda de prensa previa a los octavos de Copa del Rey en Riazor frente al Deportivo con un talante más sosegado. El técnico rojiblanco analizó a su próximo rival, pero cuando le preguntaron por lo sucedido en la Supercopa de España de Jeddah sorprendió con unas disculpas imprevistas.

Simeone charla con Carvajal durante las semifinales de la Supercopa / EFE

"Primero de todo, quiero pedir disculpas al señor Florentino y al señor Vinicius por el episodio que vieron. No está bien de mi parte ponerme en la posición que me puse. No está bien lo que dije. Lo acepto. A partir de esos, ellos nos ganaron y merecieron pasar. Estuvieron cerca de empatar la final en los últimos minutos El Real Madrid es un equipo que Siempre compite", dijo el preparador colchonero.

Felicitación al campeón

Simeone, no obstante, elogió al campeón, al Barcelona, por su idea y, sobre todo, su entrenador Hansi Flick. "El Barça está en un momento muy bueno, con un entrenador que tiene las ideas clarísimas. Es un equipo que persigue una idea futbolística y el resultado es claro en los trofeos que están ganando", apuntó.

La derrota en la Supercopa y la distancia liguera respecto al Barcelona no altera los planes de Simeone. El longevo entrenador del Atlético admitió que su equipo se encuentra en el "mismo lugar" que cuando empezó la temporada y que la idea sigue siendo la misma: "Sé lo que quiero, cuál es el objetivo y el camino que debemos seguir. Y no voy a parar hasta conseguirlo".

Respecto al Deportivo de A Coruña, el míster atlético alabó su condición y destacó sus virtudes. "Es un equipo valiente, que tiene un poder de contragolpe importante, que compite muy bien al margen de los últimos resultados. Han eliminado al Mallorca en la Copa del Rey. Será un partido duro, difícil, en un campo muy bonito", agregó.