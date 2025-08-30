Simeone pide calma

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, consideró, tras el empate ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza, que su equipo hizo méritos para ganar el partido y prometió que seguirán trabajando “con fe”.

El argentino admitió que les falta gol, pero matizó que generan ocasiones. “Primero es el equipo y en consecuencia son los puntos”, dijo el técnico, que reclamó “más creatividad, disparo, velocidad y contundencia en los últimos metros”.

También pidió “confianza, tranquilidad y trabajo”.

“Lo más importante es la distancia que hoy tenemos con el primero, pero tengo que pensar en el equipo para sumar puntos y necesitamos que el delantero tenga más situaciones de gol”, incidió Simeone.

“Lo más difícil es ponerse por delante. Posiblemente este sea el momento que todos los equipos pasan y esperamos que sea corto”, deseó el entrenador colchonero.

“Los chicos están trabajando muy bien. Los futbolistas que tenemos son importantes y van a terminar generando lo que tienen”, expresó Simeone, que volvió a pedir “confianza en el trabajo”.

Oblak: “Es culpa nuestra, deberíamos hacerlo mejor y hacer mucho más”

El portero Jan Oblak hizo autocrítica, consideró que su equipo debería “hacerlo mejor y mucho más” en los partidos para haber sumado más puntos, admitió la preocupación “cuando las cosas no salen” y calificó como “increíble” lo que le está pasando al conjunto rojiblanco en este inicio de Liga.

“Otra vez no hemos ganado, sin puntos necesarios. Qué voy a decir… Podemos hablar de jugar mejor o no sé qué, pero no hay puntos, no tenemos los puntos que deberíamos tener y es por culpa nuestra. ¿Por qué el balón no entra? ¿Por qué el balón de ellos sí entra? Deberíamos hacerlo mejor y hacer más. No lo hemos hecho. De dos puntos en tres partidos no se puede decir mucho más”, valoró en declaraciones a ‘Movistar’.

Oblak consideró “normal” estar “preocupado” cuando “las cosas no salen”.

“No es lo que queríamos dos puntos. El sabor es malo, de enfado. Es que es increíble que nos esté pasando lo que nos está pasando. Deberíamos hacerlo mejor y hacer mucho más. Deberíamos tener más puntos. Y es culpa nuestra. No podemos hablar de lo que estamos demostrando, porque los puntos no están. Mal por parte nuestra”, abundó.

El guardameta, al mismo tiempo, esperó la recuperación del aficionado que sufrió un problema de salud en la grada. “Espero que la persona que le ha pasado eso va a estar bien y se va a recuperar. Lo primero es la salud y espero que sólo sea un susto muy grande y va a estar todo bien. Que se recupere cuanto antes”, dijo Oblak.

Giuliano: “No es normal que llevemos dos puntos de nueve”

Por su parte, Giuliano Simeone admitió que “no es normal” llevar “dos puntos de nueve” en este inicio de Liga, reconoció que, “obviamente”, se van “tocados” de la visita a Mendizorroza y lamentó que los rivales le hacen goles “con muy poco”.

“No es normal que llevemos dos puntos de nueve, pero estamos trabajando en lo máximo posible en el día a día para seguir creciendo en las cualidades que tiene el equipo, en seguir mejorando día a día para cambiar esta dinámica y seguir adelante y buscar lo más alto, que es lo que queremos”, valoró en declaraciones a ‘Movistar’ tras el partido.

El Atlético se adelantó en el marcador, al igual que las dos anteriores jornadas, pero su rival empató después. “Nos están haciendo daño con muy poco. Creo recordar que nada más fue el penal ese y que te empaten rápido, como también el Elche, te sorprende más”, expuso el extremo argentino, que anotó antes el 0-1 de su equipo, en el minuto 7.

“Un gol especial por el año que me tocó pasar acá en Vitoria (jugó cedido por el Atlético en 2023-24), jugando para el Deportivo Alavés, y no lo celebré por todo el trato que me dio la gente acá y toda la afición”, explicó.

Coudet: "El gol de Giuliano Simeone es en fuera de juego"

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, opinó que el gol de Giuliano Simeone fue en fuera de juego, pero no quiso valorar la decisión arbitral y decidió “continuar” y quedarse con lo positivo del empate.

“El primer tiempo lo hicimos bien, el segundo estuvo parejo, pero cuando se reanudó tras el parón, el Atlético arrancó mejor y nos costó”, analizó y explicó que ante un rival de esa jerarquía les costó.

“Hicimos un gran esfuerzo, terminamos diezmados en un partido bastante accidentado donde era importante aguantar y puntuar”, destacó en rueda de prensa.

“El equipo se repuso bien del gol recibido. Fuimos a buscar el empate y hemos tenido 60 minutos de partido muy bueno siempre con la intención de mover la pelota”, valoró el técnico que se quedó con la intención del equipo. “Hemos generado y no hemos perdido en casa”, aplaudió.

“Veo a los jugadores bien y a partir del martes estaremos más focalizados cuando se cierre el mercado”, confesó Coudet que desveló que buscan un futbolista zurdo que juegue de forma natural por la banda izquierda.

Preguntado por estas tres jornadas expresó que se vieron “muchos momentos de buen fútbol que se van sostener en el tiempo”.