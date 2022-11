Simeone perfila el once ante el Espanyol

Llorente, Morata, Kondogbia y Carrasco retornarán a la titularidad frente al Espanyol Koke y Lemar ultiman su recuperación y regresarán ante el Mallorca

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya perfila su once para el partido de este domingo contra el Espanyol, con el retorno de Marcos Llorente, un mes después; Yannick Carrasco, suplente en Oporto; y Geoffrey Kondogbia y Álvaro Morata, ya superadas sus respectivas molestias, y con el regreso a la suplencia de Joao Félix, titular nada más en uno de los últimos diez encuentros del equipo.

El portero Jan Oblak; los defensas Nahuel Molina, Stefan Savic, José María Giménez y Reinildo Mandava, su zaga tipo, en la que más confía, pese al despropósito de toda esa línea, especialmente los centrales, el pasado martes en el primer tiempo contra el Oporto en la Liga de Campeones; el centrocampista Rodrigo de Paul (Axel Witsel apunta de nuevo al banquillo); y el delantero Antoine Griezmann completan el probable once para el domingo, a falta de un entrenamiento, este sábado, y de posibles variaciones en su idea actual.

Marcos Llorente vuelve a la competición y a la titularidad. Lesionado muscularmente el pasado 4 de octubre, hace justo un mes, cuando sufrió una rotura en el primer tiempo del duelo de la Liga de Campeones contra el Brujas en el estadio Jan Breydel, el centrocampista internacional español, también disponible para ir al Mundial de Qatar 2022 si lo convoca el próximo viernes Luis Enrique Martínez, reaparecerá ya este domingo en el once.

A ello apuntan las pruebas de Simeone, que ya lo tiene disponible (se había entrenado con el grupo durante las últimas dos semanas, pero no había entrado en ninguna de las convocatorias, ni contra el Betis ni contra el Cádiz ni contra el Leverkusen ni contra el Oporto) y que contará con él en la banda derecha del medio campo, tal y como jugó los últimos choques ante el Sevilla y el Brujas antes de lesionarse. Se perdió ocho encuentros.

También están listos para retomar la competición tanto Álvaro Morata, que recuperará su plaza en el ataque, tras superar el edema en el tobillo que lo impidió jugar en Oporto (sí estuvo en el banquillo en la visita al estadio Do Dragao, pero no tuvo minutos), como Geoffrey Kondogbia, que terminó con unas molestias el choque del pasado sábado ante el Cádiz y tampoco jugó en Oporto.

Ambos serán titulares, según los ensayos de este viernes. El delantero madrileño formará en la delantera al lado de Antoine Griezmann, el más indiscutible de todos en el ataque desde que concretó su traspaso definitivo al Atlético de Madrid desde el Barcelona y concluyó con las limitaciones de jugar sólo la última media hora de cada encuentro.

No habrá sitio de nuevo en el once, salvo giro en el entrenamiento del sábado, para Joao Félix, que será suplente por décima vez en los últimos once partidos, tras su reaparición en la titularidad, con una hora de recorrido, el martes ante el Oporto. Tampoco para Matheus Cunha ni para Ángel Correa.

Kondogbia, mientras, jugará en el centro del campo junto a Rodrigo de Paul, con lo que Witsel saldrá del once inicial. Al lado derecho estará el citado Marcos Llorente. Al izquierdo volverá Yannick Carrasco, suplente en Oporto, en esa alternancia que sostiene con las alineaciones titulares y las suplencias. Ha jugado ocho desde el principio y nuevo desde el banquillo de los 17 compromisos oficiales de su equipo en esta temporada.

El internacional belga, que entrará por el sancionado Saúl Ñíguez, completa las novedades del once, en el que sobreviven siete jugadores respecto al desastre de Oporto: el portero Jan Oblak, cuya actuación fue sobresaliente en Do Dragao; el centrocampista Rodrigo de Paul, que al menos mostró intensidad en ese partido; el delantero Antoine Griezmann, que fue de lo único salvable del equipo el martes; y los defensas Molina, Savic, Giménez y Reinildo, que quedaron en evidencia todo el duelo en Portugal, pero forman la zaga tipo hoy de Simeone.