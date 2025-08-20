Simeone, pendiente de la lesión de Baena

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, está pendiente de Álex Baena, por unas molestias sufridas ante el Espanyol, para el partido del sábado contra el Elche, en el que Alexander Sorloth o Conor Gallagher fueron las alternativas en el once probado por el técnico.

Baena, titular en el RCDE Stadium y sustituido en el minuto 68 por Antoine Griezmann, participó en la sesión vespertina del lunes y en la primera parte del entrenamiento matutino de este miércoles, aunque no en los ensayos tácticos de la probable alineación que lleva a cabo el entrenador posteriormente.

Según comunicó el club tras la sesión, Baena sufre una lesión muscular de bajo grado: "El internacional se ha realizado pruebas médicas después de sentir molestias durante el entrenamiento de este miércoles y el parte ofrecido por los servicios médicos indica que sufre una lesión muscular de bajo grado".

"Álex Baena no pudo completar la sesión de entrenamiento de este miércoles tras sentir unas molestias musculares. El internacional español se ha sometido a pruebas y el parte ofrecido por los servicios médicos del club indica que sufre una lesión muscular de bajo grado", dice la nota.

Este tipo de dolencias requieren entre una semana y diez días para volver a la acción: "El '10' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición".

Si está dentro de esos plazos, Baena será baja este sábado contra el Elche, pero podría estar disponible para el siguiente compromiso, el sábado 30 de agosto frente al Alavés en Mendizorroza.

Si no llega al duelo contra el conjunto vitoriano, su retorno debería retrasarse hasta el 13 o 14 de septiembre ante el Villarreal, su exequipo, una vez que entre medias hay un parón de LaLiga por las selecciones nacionales.

Sin Baena en esas pruebas, Simeone probó variaciones en su once. Conor Gallagher o Alexander Sorloth son las alternativas que maneja el técnico, que en el resto de posiciones va definiendo su once.

En él, para el duelo del próximo sábado se perfilan como titulares Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, como extremo o carrilero derecho, dependiendo del momento; Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Thiago Almada, en el medio campo; y Julián Alvarez, en la delantera. Así, Sorloth o Gallagher completarían la alineación.

Entre tanto, José María Giménez no se ejercitó en ningún momento con el grupo, al igual que los últimos dos meses, dentro de su proceso de recuperación de la lesión muscular sufrida el pasado 20 de junio en el Mundial de Clubes.