Simeone, pendiente de más fichajes: “Tenemos que estar atentos a cualquier salida o llegada”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no dio por cerrado el mercado de verano para su equipo, que tiene que estar atento "a cualquier posible salida o llegada también” hasta el cierre de plazo y apuntó que, “posiblemente, las características del regateador” las tiene en su plantilla en Thiago Almada, Álex Baena o Julián Álvarez, según citó el técnico.

“Tenemos que estar atentos a cualquier posible salida o llegada también. Y, a partir de ahí, intentar día a día buscar lo mejor de cada uno de ellos (en referencia a las nuevas incorporaciones). Desde el lado mío, ayudarlos a ser mejores y que ellos nos ayuden a que el equipo sea mejor”, expresó el entrenador en rueda de prensa tras el entrenamiento.

¿Necesita el Atlético un regateador? Le preguntaron este sábado a Simeone. "Posiblemente, las características del regateador las tenemos en Almada, Baena o Julián, por su módulo de juego”, respondió.

“Después tenemos mucha gente por dentro, con cuatro delanteros, Griezmann, Julián, Sorloth y Raspadori, que nos pueden dar mucha profundidad y características diferentes, así que, según se cierre la plantilla, buscaremos explotar las mejores características de los jugadores que estén”, abundó.

Energía y un paso más

Diego Simeone manifestó también su felicidad en el conjunto rojiblanco, en el que sigue teniendo “la energía que necesita”, y recalcó que el equipo precisa "un paso más para igualar” el crecimiento del club en esta temporada.

El técnico inicia su decimocuarto curso al frente del banquillo rojiblanco “con mucha alegría”. “Soy feliz estando en el lugar donde estoy, sigo teniendo la energía que necesita el lugar que ocupo y sé las consecuencias buenas, regulares y malas que hay en el lugar que tengo”, proclamó Simeone.

“Yo no me apresuraría tanto en esa definición tan efusiva, de si somos mejores que estos o peores que el otro”, rechazó Simeone cuando fue preguntado por si el conjunto rojiblanco tiene un equipo a la altura del Real Madrid y el Barcelona. “La realidad es el juego, los campos, los hechos. Y después, está todo muy lindo, han llegado muy buenos futbolistas importantes, pero lo importante es demostrarlo en el campo. A partir de ahí, tendremos el lugar que nos merezcamos durante la temporada”, repasó.

Debut ante el Espanyol

El primer partido es este domingo contra el Espanyol, en el que Álex Baena entrará en competición con el Atlético como segundo punta: “Hoy entiendo que, en estos últimos partidos, lo ha hecho muy bien. Este domingo posiblemente empiece desde ese lugar. Puede jugar a la derecha, a la izquierda, de segundo delantero… Lo vemos menos como extremo. Lo veo por adentro”.

“Explotaremos sus mejores virtudes, buscando encontrar también lo que al equipo le hace bien en cada partido. Para el partido de este domingo, en principio, empezará en esa posición”, confirmó Simeone, que abrió las posibilidades para el “andar de la temporada”, una vez que Raspadori “llegó hace pocos días” y Sorloth solo entrenó “en el final de la semana”.