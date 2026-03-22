Simeone: "¿Los penaltis? Me pilla lejísimos en las dos jugadas"

Al Atlético de Madrid se le escapó un derbi que tuvo en su mano en hasta dos ocasiones. Al menos para puntuar. Bien lo sabe Diego Simeone, que lamentó la desconexión del equipo en dos minutos en los que el Real Madrid logró darle la vuelta en primera instancia al tanto inicial de Lookman. El empate llegó gracias a un penalti sobre el que el técnico argentino no quiso pronunciarse.

Y pese a que Molina volvió a poner las tablas en el marcador con un auténtico golazo, Vinicius estableció el 3-2 definitivo. Un resultado en el que para nada influyó la actuación arbitral, en palabras del propio Simeone, que aseguró que su equipo "mereció un poco más": "No creo que el tema de que no hayamos ganado haya sido por los árbitros. Tuvimos la oportunidad de aprovechar situaciones de partido que se generaron buenas para nosotros y no fuimos capaces de dar ese paso hacia delante y, obviamente, poder ganar un partido que creo que al menos merecíamos un poco más".

Mereció más en una derrota que Simeone explicó por la falta de control: "Controlar más el juego, defender mejor de lo que defendimos, interpretar mejor las situaciones que se presentaban para poder atacar de otra manera. No fuimos capaces de poner todo esto en juego en ese momento del partido".

Uno de los nombres propios en clave rojiblanca fue Ademola Lookman, elogiado por el 'Cholo': "Lookman viene creciendo y trabajando muy bien. Viene dándonos cosas diferentes en ataque, lo necesitamos de esa manera, también ayudando a crecer en la parte defensiva. Lo tiene ese trabajo, tiene un corazón enorme y una voluntad para aprender y querer mejorar increíble. Es buenísimo. Ojalá siga dándonos cosas importantes como hoy".

El árbitro "no interfirió en el partido"

Insistido por el criterio arbitral sufrido en el Bernabéu, Simeone mantuvo su línea de no pronunciarse sobre Munuera Montero porque "no" cree "que haya interferido en el partido": "Pudimos haber hecho más, tuvimos el partido para controlarlo de otra manera con el 0-1, defender mejor sus goles y hacer más cosas ofensivamente. Eso nos tiene que servir para lo que viene, tenemos rivales importantes por delante, rivales que juegan bien y te van a hacer daño ante cualquier mínima situación que tú permitas".

Las grandes polémicas del encuentro se centraron en dos penaltis, uno no señalado sobre Marcos Llorente y otro sí pitado a favor del Real Madrid por falta de Hancko sobre Brahim. Pero al técnico del Atlético de Madrid le pilló muy lejos ambas acciones: "Lejísimos en las dos jugadas, ni siquiera las he visto todavía por televisión".

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Y concluyó con una sentencia que evidenció su enfado, aunque no quisiera mostrarlo con una rajada: "Ya lo comenté, creo que por cuarta vez, lo que pienso del partido, no tengo más para agregar".