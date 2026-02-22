Simeone: “El partido de Sorloth fue espectacular”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado, tras el triunfo 4-2 ante el Espanyol, el partido “espectacular” de Alexander Sorloth, la “asistencia fantástica de Álex Baena” y el “gran trabajo colectivo de todos”, al tiempo que pidió a la afición que transmita “energía” al equipo ante tanta carga de minutos.

“Antes de empezar el partido me acerqué a él y le dije: ‘vos te das cuenta que entraste 15 minutos el otro día y tuviste tres situaciones de gol’. Le dije una cosa más grosera. Ese jugador necesitamos. Hizo un partido espectacular. Lástima que el tercero no pudo ser, porque era más lindo que los dos anteriores”, expuso en rueda de prensa.

También destacó el encuentro de Álex Baena. “Él estaba contento después del partido. Sabía que había hecho un partido con lo que necesitamos de él en trabajo, visión de juego, transiciones, en jugar colectivamente y hacer jugar al equipo. Lo pusimos ahí en el medio, casi de doble medio interior. Dio una asistencia fantástica. Necesitamos al Baena de hoy, sin duda”, afirmó.

Además, Simeone consideró que Johnny Cardoso fue “de menos a más” durante el partido. “Necesitamos tenerlo como lo tuvimos desde el principio del partido hasta que fue evolucionando en agresividad, intensidad, juego asociativo, en llevar la pelota para el otro lado… Hizo muy buen partido. Nos pone contentos porque lo necesitamos. Necesitamos lo mejor de él”, afirmó.

“En el partido hubo muchas cosas buenas, empezamos perdiendo y eso al equipo no le alteró. Siguió buscando el partido que habíamos querido. Creo que fuimos protagonistas en todo el partido para ponernos en ventaja en la primera parte y para tener el marcador más amplio en la segunda”, valoró en rueda de prensa en el Metropolitano.

La mente en el Brujas

“El comportamiento del equipo en general nos dio la posibilidad de encontrarnos con el partido que queríamos jugar. Un triunfo importante, necesario, sobre todo en Liga, y un gran trabajo colectivo de todos”, expuso Simeone, que consideró que “siempre es importante ganar antes de un encuentro importante” como el del martes en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas en el Metropolitano.

No habrán pasado tampoco las 72 horas de descanso. “El Brujas ha jugado con bastantes cambios en el partido en su liga, así que tendrá jugadores frescos. Y jugamos a las siete menos cuarto y tendremos que estar bien igual”, enfatizó.

E hizo un llamamiento a la afición: “Ojalá que la gente entienda lo importante que es para que la energía de los futbolistas de jugar cada tres días se eleve. Ojalá que lo puedan entender (…). No estoy para pedir absolutamente nada, soy un agradecido absolutamente de nuestra gente. Sólo pido que interpreten la necesidad que tenemos de energía y ellos nos den energía”.