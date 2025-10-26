Simeone: "Yo no participo en el contrato de Julián, lo veo absolutamente comprometido"

El Atlético de Madrid regresa a LaLiga tras la decepcionante goleada sufrida en el Emirates Stadium frente al Arsenal. No podría haber mejor manera para olvidar el varapalo en Champions que con una buena imagen este lunes (21.00 horas) frente al Real Betis en La Cartuja, en un duelo de alto voltaje entre dos equipos que llegan a la décima jornada empatados a 16 puntos y que buscarán asaltar la cuarta plaza que ocupa en estos momentos el Espanyol.

Bien sabe de la dificultad del encuentro Diego Simeone, que aseguró este domingo que deberá "llevar el partido donde creemos que podemos hacerle daño al Betis": "Siguen creciendo todos los equipos y evolucionando, el Betis está muchísimo mejor que otros años, siempre con la idea clarísima de juego de su entrenador".

Antes de su comparecencia, el técnico del Atlético de Madrid ensayó el posible once rojiblanco de cara a mañana e insistió con la presencia arriba de Álex Baena, como ya se pudo ver tanto el viernes como ayer sábado. Si se cumplen los pronósticos, Llorente, Le Normand, Giménez y Hancko repetirían en la zaga por delante de Oblak; mientras que Koke y Barrios formarían el doble pivote con Giuliano y Nico González en las bandas.

Álex Baena, ante el Celta / EFE

El único cambio con respecto al once de la goleada sufrida en Inglaterra sería el de Sorloth, que se vería relegado al banquillo para dar entrada a Álex Baena en la mediapunta, por detrás del intocable Julián Álvarez. "Siempre esperamos mucho de todos, no solo de Baena. Tanto él como todos los que han llegado nuevos están adaptándose al equipo, con ilusión, trabajo y compromiso para dar lo mejor que tienen. Baena es un jugador diferencial y nos dará cosas buenas estos años en el club", dijo sobre el ex del Villarreal.

La renovación de Julián y el Clásico

Y también habló sobre Julián Álvarez y su posible renovación: "En el contrato yo no participo, el club sabe lo que debe gestionar y sabe lo que es mejor para la institución. A Julián lo veo absolutamente comprometido, en el último partido pudo marcar dos goles. Siempre espero lo mejor de él, lo veo entusiasmado, ilusionado y contento. Espero que pueda hacer un gran partido mañana".

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, durante el encuentro correspondiente a la jornada 9 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado Atlético de Madrid y Osasuna en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE / Mariscal / EFE

El preparador argentino fue cuestionado luego por los intereses atléticos en lo que suceda en el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona que se disputa esta misma tarde. El 'Cholo' fue tajante tirando de ironía: "Lo más difícil lo tienen los árbitros, la realidad ahora es jodida".

Volviendo al Atlético de Madrid, sobre la diferencia entre la goleada contra el Real Madrid en casa y el varapalo sufrido fuera contra el Arsenal, Simeone fue autocrítico: "Cuando un equipo no logra tener regularidad fuera de casa, no es por una sola cosa. Hay un patrón, hay que intentar mejorar. Hay un botón que todavía no lo hemos apretado. Pero la mayoría de equipos, pierde muchos puntos fuera de casa. Pero necesitamos esa regularidad".

Finalmente, sobre los desafíos que le presenta el club, el entrenador rojiblanco aseguró que son continuos: "El Atlético me da desafíos continuos. Gracias a un trabajo enorme de toda la directiva, han logrado llevar al club a un lugar extraordinario. Nosotros desde lo deportivo hemos ayudado para que el club llegue a su mejor versión a nivel mundial. El desafío es continuo, queremos más, ser mejores... Iremos a por todo hasta el último día".