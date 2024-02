Simeone: "¿Pantic? Leyenda del Atlético de Madrid es nuestro querido Luis Aragonés"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, destacó el acierto de hacer rotaciones y poner a Llorente y a Correa como delanteros porque él, dijo, es el que tiene más información sobre los jugadores.

"Yo estoy con ellos todos los días y tengo más información que ustedes. Correa tenía muchas ganas de jugar este partido. Tenía bronquitis. Había estado toda la semana con tos y pese a ello había entrenado muy bien. Hizo un partidazo. A Marcos Llorente ya lo pusimos hace año y medio en esa demarcación y tiene muchas herramientas para trabajar todo el partido y salir fuerte con su velocidad. Ya ha jugado de medio centro y me faltaba ponerle de delantero. Me pone muy contento por los dos porque me genera más opciones de las que tenemos", explicó Simeone.

En este sentido y respondiendo a las críticas recibidas por alguna leyenda como Milinko Pantic por colocar a Llorente de delantero, el técnico espetó: "Leyenda del Atlético de Madrid es nuestro querido Luis Aragonés".

Sobre Griezmann y el descanso que le ha concedido, el entrenador manifestó: "Seguramente estará enojado porque no jugó, pero necesitaba darle un 'stop' para darle toda la energía para encontrarnos con un gran Griezmann, que lo necesitamos mucho y, sobre todo, fresco".

"Lo que más me gustó del partido es que el equipo interpretó, más allá de los nombres, cómo había que jugar el partido. Lo importante no son los nombres, sino el equipo", añadió el técnico.

Sobre el encuentro del próximo martes, ante el Inter de Milán, Simeone declaró: "El martes vamos a enfrentar a un rival muy fuerte. De los mejores de Europa, finalista el año pasado de la 'Champions' y líder de la Liga italiana. También ganó la Supercopa. Juegan muy simples, pero muy contundentes. Su entrenador (Simone Inzaghi), al que conozco, es un apasionado y le ha transmitido a su equipo toda la energía que se ve", comentó.

"Del Inter me gusta todo. El carácter que tiene como equipo, lo prácticos que son para llegar a la zona de gol. Cómo circulan la pelota. La velocidad por los costados. Me pone muy contento por Simone, con el que tengo una gran relación de cuando coincidimos en el Lazio. Me gusta mucho como juega el Inter y va a ser un partido muy duro", añadió.