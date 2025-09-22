Simeone, en el ojo del huracán: ¿adiós a LaLiga?

El Atlético de Madrid no levanta cabeza. Después del varapalo de la derrota en el campo del Liverpool en los instantes finales, el equipo 'colchonero' sumó un tropiezo más en LaLiga y confirma un arranque de temporada para olvidar. Los números hablan por si solos, los del 'Cholo' Simeone únicamente han logrado una victoria, delante del Villarreal, en cinco jornadas.

El conjunto rojiblanco perdió en su estreno contra el Espanyol y acumula tres empates contra rivales inferiores sobre el papel (Elche, Alavés y Mallorca). En definitiva, seis puntos de quince en el peor arranque del 'Cholo' Simeone como técnico del Atlético de Madrid. Desde su llegada en 2012, nunca había estado tan lejos del líder de la clasificación tras las primeras cinco jornadas.

En la actualidad, el cuadro 'colchonero' se sitúa en la decimosegunda posición, a nueve puntos del Real Madrid, que lidera la tabla con un pleno de victorias. Es cierto que todavía queda mucha temporada por delante, ni más ni menos que 33 partidos por delante, pero encontrarse ya a esta distancia de la cabeza de la clasificación es un mal síntoma.

Cabe destacar que el último empate tiene un matiz importante, puesto que el Atlético de Madrid disputó el tramo decisivo del partido contra el Mallorca con uno menos. Pero, incluso en inferioridad numérica, se pudo adelantar en el marcador a través de Conor Gallagher. Sin embargo, otra vez no fue capaz de mantener el resultado y un tanto de Muriqi acabó con las aspiraciones rojiblancas.

El delantero kosovar del Mallorca Vedat Muriqi (2i) celebra tras anotar un gol este domingo, durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA SPorts, entre el Real Mallorca y el Atlético de Madrid, que se disputó en el estadio de Son Moix de Palma de Mallorca. EFE/ CATI CLADERA / CATI CLADERA / EFE

En ese sentido, se pudo comprobar la tensión que se vive dentro de la plantilla del Atlético con el enfado de Julián Álvarez con Simeone, puesto que el técnico argentino decidió sustituir a la 'Araña' en el minuto 62. Ya en el banquillo, la cara del argentino fue todo un poema. Insatisfecho con su actuación, pero también con el cambio, Julián se mostró contrariado ante las cámaras de DAZN. "Siempre a mí", afirmó el argentino.

Y es que este inicio de curso no está siendo el esperado en las filas del Atlético de Madrid. Los resultados no llegan, pero las sensaciones del equipo tampoco permiten ser muy optimistas. Bajo la dirección del 'Cholo' Simeone, a quien apuntan todas las miradas en estos momentos, el equipo 'colchonero' debe mejorar tanto sus números como su juego sobre el verde para cambiar la dinámica y, al menos, competir por todos los títulos importantes.