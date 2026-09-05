ATLÉTICO DE MADRID
Simeone, molesto con las preguntas sobre Julián: "¿En serio?"
El entrenador del Atlético de Madrid afirmó que no tenía "nada que comentar" después de ser preguntado por qué Julián no había entrenado con los suplentes tras la derrota en San Mamés
El Atlético de Madrid sufrió una dura derrota este sábado (3-0) en el estadio San Mamés de Bilbao ante el Athletic Club después de dos goles en tan solo un minuto a la salida de los vestuarios en la segunda mitad. De nuevo en un partido del equipo rojiblanco esta temporada, Julián Álvarez, uno de los nombres de este verano por el interés del FC Barcelona en ficharle, arrancó desde el banquillo.
Y una vez con el tema zanjado por el cierre del mercado de fichajes, parece que las preguntas de los periodistas sobre el argentino empiezan a molestar al Cholo Simeone. En la rueda de prensa tras el choque en Bilbao, el entrenador colchonero fue bastante escueto al responder a una pregunta sobre por qué el '19' del equipo no había saltado a entrenar con los suplentes después del pitido final del árbitro pese a haber sido suplente y haber jugador tan solo 30 minutos.
"¿En serio?", contestó Simeone con semblante serio. "No tengo nada que comentar".
Sobre el partido, el técnico del Atleti lamentó la derrota y afirmó que el equipo no pudo "resolver bien las situaciones que acontecieron en esos dos minutos” que supusieron dos goles leones.
"El Athletic ganó el partido justamente. Fue un primer tiempo importante, con situaciones, con personalidad. Pero, tras esas situaciones de poca tensión que pudimos haber resuelto mejor, comenzó otro partido mucho más complejo”, aseveró en rueda de prensa.
Simeone afirmó que “estamos en una etapa todavía de construcción del equipo y, evidentemente, vamos a atravesar situaciones complejas. Empezamos bien, dentro de lo esperado, pero esos cinco minutos nos dieron un golpe”. “Salvo la de Julián, la verdad es que no tuvimos situaciones importantes para marcar”, lamentó.
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