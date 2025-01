Simeone no mira al mercado

Diego Pablo Simeone contempla LaLiga desde la zona noble de la alta, pero su nivel de exigencia le impide dormirse en los laureles. El argentino no sale de su discurso y no quiere mirar al horizonte, donde se avecinan curvas y, para muestra, lo sucedido frente al Leganés. El Atlético cedió el liderato tras caer frente al Leganés, aunque al Cholo no le importa mucho la clasificación a estas alturas de la temporada y prefiere centrarse en su "partido a partido".

No habrá fichajes, por el momento

El entrenador del Atlético de Madrid no espera ninguna incorporación en este mercado invernal y reconoce que está muy contento con su plantilla: "Estamos muy bien como estamos y el club decidirá si hay algo que pueda suceder, que convenga al club y a los jugadores. Yo, a seguir esta línea de estos partidos consecutivos y no sacar el foco de ahí". Simeone no quiso entrar en polémicas con Enrique Cerezo, que puso la obligación de finalizar entre los cuatro primeros e incluso, ser campeón. "Lo que diga el presidente va a misa", apuntó el argentino.

Simeone elogió la figura de Marcelino y su Villarreal, próximo adversario en la competición liguera, y admitió que es un equipo muy "peligroso". "El Villarreal, por su entrenador, por cómo están cambiando el juego en sus partidos, viene creciendo muchísimo, no juega entre semana y eso genera tener el foco en la Liga. Es un equipo peligroso. Cada entrenador tiene un perfil y sus equipos buscan transmitir el perfil que busca el suyo. Marcelino es muy claro desde siempre en su juego. No va a variar. Tiene jugadores aplicados para el sistema que juega. Con valentía para atacar", espetó.

Giuliano Simeone / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

No hay nepotismo con Giuliano

El técnico colchonero se refirió a su hijo Giuliano, ídolo de la afición rojiblanca y que fue ovacionado en el duelo del pasado martes frente al Bayer Leverkusen: "Lo veo solamente como futbolista. Valoro su trabajo. Es lo que imaginábamos de él cuando asumimos la responsabilidad dejarlo dentro del equipo. No hace otra cosa que lo que esperábamos. Le vamos a exigir que mejore, necesita hacer goles y tiene lo más importante que tiene este juego, entusiasmo, valentía, generosidad, humildad. Seguirá creciendo si sigue por ese camino".