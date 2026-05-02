Simeone milenario

El Cholo Simeone alcanzó una cifra envidiable en el estadio de Mestalla. Su equipo, el Atlético de Madrid, ganó por 0 goles a 2 al Valencia en la jornada 34 de LaLiga EA Sports, pero él llegó a los 1.000 partidos como entrenador profesional, una cifra que le coloca entre los más longevos de la historia.

“¿Tú sabes lo que son 1.000 partidos? Una locura”, reconoció el propio Simeone en la previa del encuentro.

Su carrera comenzó en 2006 en Argentina a los mandos del Racing Club, en un clásico ante Independiente. Allí dirigió 34 partidos antes de mudarse a La Plata para entrenar a Estudiantes, donde ganó su primer título tras 61 partidos dirigidos. En Argentina también estuvo en los banquillos de River Plate (45 partidos) y San Lorenzo de Almagro (47 partidos), antes de dar el salto a Europa de la mano del Catania, en la Serie A, con el objetivo de mantenerlo en la máxima categoría italiana (18 partidos).

Y el resto es historia. En 2012 fichó por el Atlético de Madrid y puso al club entre los grandes de Europa. Entre el Calderón y el Metropolitando, el Cholo ha conquistado ocho títulos, incluidos dos de Liga entre los 'gigantes' de FC Barcelona y Real Madrid. En el Atleti ha dirigido 795 partidos.

El balance de su carrera también es espectacular. 562 victorias, 225 empates y 212 derrotas, con una efectividad global del 63,76%, con 1630 goles a favor.

La larga trayectoria de Simeone en el fútbol español explica que sus rivales más habituales pertenezcan a LaLiga. El Real Madrid es el adversario al que más veces se ha enfrentado, con 50 partidos, seguido por el FC Barcelona con 46. En este grupo de duelos recurrentes también aparecen el Athletic Club, con 35 encuentros, el Sevilla FC con 34, y tanto la Real Sociedad como el Valencia CF, ambos con 32 enfrentamientos ante el técnico argentino.

En el capítulo de enfrentamientos directos con otros entrenadores, el técnico con el que más veces se ha cruzado Simeone es Carlo Ancelotti, en 28 ocasiones, muchos de ellas en derbis madrileños de alta tensión. Tras él figuran Ernesto Valverde, con 27 enfrentamientos, y Marcelino, que ha coincidido en el banquillo rival en 19 partidos.

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A nivel de jugadores, el gran referente de esta etapa es Koke, el jugador que más veces ha estado a sus órdenes con 696 partidos, seguido por el guardameta Jan Oblak con 535. Detrás aparecen piezas clave de su proyecto como Antoine Griezmann, con 494 encuentros, Ángel Correa con 468 y Saúl Ñíguez con 427, todos ellos determinantes en los principales éxitos del ciclo.