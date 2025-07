Simeone se mete en un lío: LaLiga le obliga a vender

Si alguien está aprovechando la ventana de traspasos veraniega, ese es el Atlético de Madrid. El club rojiblanco ha firmado a cuatro incorporaciones -Almada, Ruggeri, Baena y Cardoso-, más las continuidades de Clément Lenglet y el portero Musso. Un mercado ambicioso, a golpe de talonario, para colocar a los colchoneros en la terna de candidatos al título de Liga.

Tendrán que vender

La llegada de Thiago Almada procedente del Botafogo, sin embargo, ha puesto al Atleti contra las cuerdas. El argentino era una de esas denominadas oportunidades de mercado y su fichaje está fuera de toda duda, pero los rojiblancos se han metido en un lío que obligará a dar salida a un futbolista de la plantilla. Con el ex del Olympique de Lyon, el Atlético cuenta ahora con un cupo de cuatro extracomunitarios, mientras que LaLiga sólo permite inscribir a tres.

Almada tiene su puesto asegurado y no se contempla otra situación que no sea la de convertirse en un futbolista importante para Simeone. Así las cosas, Nahuel Molina, Conor Gallagher o Samuel Lino ya saben que su futuro en el Metropolitano pende de un hilo y que el club está manejando ofertas para liberar una plaza que permita la inscripción de Almada.

Simeone tendrá que dejar escapar a algún futbolista importante / EFE

Molina, el elegido

Según informa 'AS', el que más papeletas tiene para abandonar la disciplica atlética es Nahuel Molina, especialmente si se acaba concretando el fichaje de Jesús Areso de Osasuna. El lateral diestro no ha acabado de cuajar en el Metropolitano y el futbolista tiene proposiciones para relanzar su carrera en Italia, un campeonato que ya le conoce tras su paso por el Udinese. La fórmula que maneja Carlos Bucero, director deportivo colchonero, es la de un préstamo y así se lo hizo saber al Villarreal, otro de los clubes que ha manifestado cierto interés. Marcelino García Toral quiere un carrilero y Molina encaja en el perfil. Otra cosa será casar los términos económicos de uno y otro bando.

Otro central

La plantilla está encarrilada pero no cerrada. Bucero y Simeone buscan otro defensa, que no será el Cuti Romero. El Tottenham no dejará salir al argentino y, a juzgar por las últimas declaraciones de Thomas Frank, técnico de los 'spurs', el campeón mundial seguirá en Londres, al menos, otro año: "Cristian Romero, ganador del Mundial y dos veces ganador de la Copa América, es muy importante para nosotros. Tanto él como Heung Min Son entrenaron bien y están marcando el ritmo. Sé que Romero está muy comprometido aquí. Está deseando que llegue la nueva temporada"