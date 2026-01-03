Simeone - Mateu Alemany, el dúo que hace temblar al mercado: "Tenemos un plan"

Diego Pablo Simeone abrió el año atendiendo a los medios de comunicación en la previa del partido ante la Real Sociedad de este domingo (21:00 horas), asegurando que su equipo mira sin miedo a un 2026 en el que los colchoneros esperan poder volver a saborear la gloria de los títulos.

Y para ello, Simeone aseguró que tiene claro el plan que debe trazar junto al club para mirar de potenciar su equipo. "Considero que lo que hablamos va relacionado con lo que esperemos que suceda. Tenemos un plan y esperemos que sea el se de al final de enero" explicó el 'Cholo' que habló también de su relación con Mateu Alemany, director deportivo del club desde hace ya unos meses.

"Estamos empezando a conocernos. El tiempo marca como se llevan las relaciones sobre todo con los hechos. Estamos con mucha ilusión. Hablamos todos los días y tenemos muy buena relación" advirtió.

Entradas y también salidas, con Raspadori como el nombre con más fuerza desde hace ya días. "Estamos abiertos a lo que suceda, nos manejamos pensando en el partido siguiente" explicó Simeone, sobre una salida que parece ya cantada.

JULIÁN ESTÁ DE VUELTA

Para el duelo ante la Real Sociedad, Simeone podrá contar con Julián Álvarez. El argentino se reincorporó este sábado a los entrenamientos con el grupo, después de su paternidad, por lo que, en principio, estará disponible para el partido de este domingo contra la Real Sociedad, en el que apunta a la alineación titular.

Padre de su primer hijo, ausente en la sesión del viernes por ese motivo, este sábado volvió al trabajo con normalidad en el Centro Deportivo de Majadahonda, donde Diego Simeone, el entrenador del conjunto rojiblanco, dispuso también tanto de Pablo Barrios como Alexander Sorloth al mismo ritmo del grupo, tras el entrenamiento específico de ambos del viernes.

Las únicas bajas del entrenamiento, también para el encuentro de este domingo, son Clement Lenglet, por un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, sufrido el pasado 17 de diciembre, y Nico González, por una lesión muscular de la última jornada del año frente al Girona, en la victoria por 0-3.

El once probable para la visita a San Sebastián, según los ensayos de la semana, apunta a Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand y David Hancko, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena, en el centro del campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.