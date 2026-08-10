Simeone: "Madrid y Barça tienen a Mbappé o Lamine Yamal, que pueden aparecer de repente y marcar un gol; no es nuestro caso"

Diego Pablo Simeone ya es insignia del Atlético de Madrid. A punto de cumplir 15 años en el banquillo del club de su vida, el técnico ha concedido una entrevista a France Football y ha valorado el gran cambio de la mentalidad en el club desde que llegó.

"Todo el peso que siento ahora, después de quince años en este club, no lo sentí durante las primeras tres o cuatro temporadas. Era libre, relajado, feliz con cada partido que ganábamos. Antes, ganar era una alegría; hoy, ganar es un alivio", explica Simeone.

El argentino admite que mantenerse durante tantos años en un mismo banquillo exige una capacidad constante de adaptación: "Claro que uno puede reajustarse y reinventarse. Es necesario mantenerse en el mismo lugar durante tantos años. También he tenido que reconstruir el equipo en numerosas ocasiones, basándome en las cualidades de los jugadores que se han unido a nosotros".

El argentino, en la charla, habló de sus grandes rivales en LaLiga, FC Barcelona y Real Madrid, clubes a los que cada vez está más cerca. "Estamos en un club que compite constantemente con dos superpotencias, Real Madrid y Barcelona, para quienes una sola acción es suficiente para ganar, porque Mbappé o Lamine Yamal pueden aparecer de repente y marcar un gol, lo cual no es nuestro caso", comentaba, comparando.

"En Atlético, siempre tenemos que estar al 110%. El 100% no es suficiente para que ganemos en España, porque Barça y Real Madrid rara vez están ambos fuera de forma al mismo tiempo", agregó. "Ahora sufrimos porque hemos llevado al club a un lugar en el que estamos mucho más expuestos y con una exigencia enorme".

El 100% no es suficiente para que ganemos en España, porque Barça y Real Madrid rara vez están ambos fuera de forma al mismo tiempo Diego Simeone

El entrenador argentino reconoce que su manera de vivir los partidos también se ha convertido en uno de los rasgos más visibles de su figura. Incluso admite que le gustaría controlar mejor sus emociones desde el banquillo.

"Me gustaría estar más tranquilo de lo que aparento, y estoy trabajando en ello, aunque no se note. Cuando estoy en el banquillo, podría explotar una bomba a doscientos metros del estadio y no la oiría", admite. "Solo espero que algún día logre calmarme un poco y ser como esos entrenadores que ven el partido sentados en silencio".

Esa búsqueda de la calma no solo se traduce en el terreno de juego. A sus 56 años, parece que ha dado más importancia a disfrutar del presente. "Ya no soy el mismo con 56 años que con 41, y empiezo a comprender que, en algún momento, hay que aprovechar la semana, el día, disfrutar del momento que estás viviendo. Porque, al final, estamos inmersos en el fútbol, pero la vida es más grande que el fútbol", comentó.

"Cuando llegué en 2011 el Atlético llevaba 18 años sin ganar una Liga. Luego volvimos a ganar en 2021, siete años después. Lo que tiene que conseguir el equipo es reducir todavía más esos intervalos", comentó, al mismo tiempo que aseguró que no aspira al "récord de Wenger, Ferguson ni de nadie más. Eso no es lo que me motiva. Solo pienso en la energía, la fuerza y la humildad que necesito para estar aquí".

Elogios a la España mundialista

A Simeone se le vio muy activo durante los partidos de Argentina en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Copa del Mundo en la que su hijo llegó a la final ante España.

"No hay un equipo que defienda mal y consiga ser campeón. España lo demostró en el Mundial: solo encajaron un gol y jugaron un buen fútbol sin ser espectaculares", dijo, destacando el carácter colectivo de La Roja. "Si me preguntas qué jugador español brilló durante la competición, no sabría decírtelo. Sobre todo, fueron muy compactos, y para mí, su victoria es un éxito de equipo. Un poco como Argentina en 2022".

Justo esta solidez defensiva considera que es una de las asignaturas pendientes de su equipo.

"Me gustaría que recuperáramos la solidez defensiva que hemos perdido, porque la temporada pasada, sobre todo en la Champions League, tuvimos estadísticas muy malas en ese aspecto", recordó. "A pesar de eso, llegamos a semifinales, así que imagínense cómo tuvimos que atacar, algo que nadie valora. ¿Por qué? Porque somos el Atlético. Pero bueno, esa es nuestra reputación".

Además, apuntó hacia otra necesidad: "También me gustaría que nuestros centrocampistas marcaran más goles".

Confía en el club para reforzar la plantilla

Con el mercado todavía abierto, Simeone asegura que "el club está trabajando duro y aún queda tiempo antes de que cierre el mercado de fichajes el 1 de septiembre. Confío en que el club me dará las herramientas para ser competitivo, como siempre lo ha hecho".

"Me gustaría tener a todos los jugadores disponibles ya, pero a veces hay que tener paciencia", comentó.

Su relación con Griezmann

Finalmente, Simeone habló sobre Antoine Griezmann, otra de las figuras icónicas de la historia rojiblanca. El '7' abandonó la entidad este verano dirección al Orlando City de la MLS.

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"Soy muy afortunado. Construimos una relación fantástica. Mis hijas son amigas de sus hijos. Entre nosotros, siempre fue algo natural, gracias a la personalidad de Antoine y al hecho de que ninguno de los dos cruzó jamás la línea", dijo dobre el francés. "Pude trabajar con un genio. Me emociona hablar de él".