A Simeone solo le importa el Barça y le 'regala' tres puntos de oro al Sevilla

La victoria del Elche ante el Valencia hizo que el Sevilla arrancase su partido contra el Atlético de Madrid en descenso. La situación del equipo que dirige Luis García Plaza, quien arrancó su aventura en el banquillo hispalense con derrota en Oviedo tras la salida de Matías Almeyda, es muy complicada. La dinámica es mala, la plantilla justa y el temor a caer a Segunda es muy real. Sin embargo, el equipo del 'Cholo' Simeone les hizo un gran 'favor' para respirar algo más tranquilos esta semana que entra.

El Sevilla rompió su racha de cinco partidos sin conocer la victoria en un partido que demuestra que a Diego Simeone le da completamente igual la Liga. El técnico argentino 'pasó' de su máxima, la del "partido a partido", y 'regaló' el choque al cuadro andaluz para llegar al cien por cien a la vuelta de cuartos de Champions League contra el Barça, este martes a las 21.00 horas.

Pese al 0-2 del Camp Nou, inexplicable sin las decisiones de un Istvan Kovacs que constató que el arbitraje europeo no es tan magnífico como la UEFA quiere dibujar, Simeone sacó un once plagado de suplentes en el Sánchez-Pizjuán. Javier Boñar, Daniel Martínez, Julio Díaz o Rayane Belaid, salieron de inicio en la capital hispalense. El único que repitió en el once tras la victoria en Barcelona fue el portero Juan Musso. Algo lícito e inteligente teniendo en cuenta todo lo que se juega el martes en el Metropolitano.

Simeone, sancionado, no estuvo en el banquillo

De hecho, por no estar, no estuvo ni el propio Simeone en el banquillo, sancionado tras recibir una amarilla en el descuento de la derrota liguera contra el Barça por encararse con Ferran Torres, "sin llegar al insulto o la amenaza", de acuerdo al acta. También se sancionó al tercer entrenador, el argentino Hernán Bonvicini, con dos partidos por "menosprecio" hacia los árbitros. Nélson Vivas, también argentino, fue quien dirigió el encuentro en el Sánchez-Pizjuán.

Un escenario ideal para un Sevilla que se jugaba la vida y que, en otro contexto, no lo hubiera tenido tan fácil contra el Atlético de Madrid, que tiró la competición doméstica antes de lo que su importante desembolso en el mercado veraniego le exigía. A los 10 minutos, el cuadro local ya mandaba en el marcador.

Akor Adamas celebra el 1-0 ante el Atlético de Madrid / EFE

Lo logró gracias a un penalti que transformó Akor Adams, pese a que Musso le leyó las intenciones y tocó el balón. Isaac Romero, con mucha más experiencia que Daniel Martínez, forzó la pena máxima: el joven central le despejó la pierna al intentar contactar con el balón después de que el delantero sevillista, mucho más listo, le ganase la posición. El VAR, herramienta que no existía en la época 'retro' que homenajeaba LaLiga en esta jornada 31, tuvo que revisar la acción.

Debut soñado para Boñar

El Sevilla, consciente de que era superior, buscó el 2-0 con insistencia y trató de cargar el área del Atlético de Madrid constantemente. La zaga, mucho más endeble que de costumbre, sufría con cada balón que se acercaba a la meta defendida por Musso. Pero sorprendentemente, Javi Boñar puso las tablas en el marcador en el minuto 35 con un cabezazo completamente solo en el segundo palo después de que Oso se durmiera en el marcaje. Un debut en Primera soñado para el jugador colchonero.

Boñar, autor del 1-1 en Sevilla / @Atleti

El Atlético quiso aprovechar el arreón y a punto estuvo Sørloth de poner el 1-2, pero fue el Sevilla el que volvió a golpear en un saque de esquina rozando el descanso. Gudelj, muy solo en el corazón del área, cabeceó con comodidad el centro de Rubén Vargas. De nuevo, la inexperiencia de la zaga colchonera le costaba un gol al Atlético.

Gudelj celebra el definitivo 2-1 ante el Atlético de Madrid / EFE

Luis García Plaza, consciente de que su equipo solo sufrió cuando dio un paso atrás, animó a los suyos a ir a por más tras el descanso. Isaac Romero lo demostró antes de la hora de partido con un zurdazo limpio al palo, una acción que, por suerte, el sevillismo no tuvo que lamentar.

Con el paso de los minutos, la mejor noticia para el Sevilla era que no sucedía demasiada cosa, aunque los locales acabaron pidiendo la hora y embotellados en su área. Tres puntos de lujo para los andaluces, muy condicionados por el inédito once colchonero, hay que decirlo.