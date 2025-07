A Simeone se le esfuma su 'fichajazo'

Atados Álex Baena, Matteo Ruggeri y con Johnny Cardoso a punto de oficializarse, el Atlético centra todos sus esfuerzos en seguir apuntalado su plantilla de cara al próximo curso. Diego Pablo Simeone reclamó a la dirección deportiva liderada por Carlos Bucero y Miguel Ángel Marín el fichaje de un central, al margen de la contratación de Clément Lenglet, por el que se negoció con el Barcelona para que estuviera presente en el Mundial de Clubes.

Tres no son multitud

Simeone, a su entender, necesita un defensa de garantías, que llegue para ser titular, y pueda elevar el nivel de una zaga en la que, por el momento, sólo cuenta con tres efectivos para esa posición: José María Giménez, Robin Le Normand y el mencionado Lenglet.

El técnico argentino ardía en deseos de contratar a Cristian 'Cuti' Romero, defensa del Tottenham, pero el club londinense, a día de hoy, no sabe nada del interés rojiblanco. El Cholo se había tomado la negociación con el 'Cuti' como algo personal. Él mismo llamó al futbolista y le convenció de unirse al proyecto. Sin embargo, a la hora de la verdad, los 'spurs' cerraron la puerta por completo. Daniel Levy, presidente de la entidad del norte de Londres, advirtió al Atlético que no iban a desprenderse de Romero, escogido MVP de la final de la pasada Europa League. Y en el Metropolitano prefieren dar carpetazo al tema y mirar otros objetivos, tal y como informa 'AS'.

Cristian Romero, futbolista del Tottenham / EFE

El central cordobés tiene contrato con el Tottenham hasta 2027 y, de momento, ha rechazado todas las propuestas para prolongar su contrato más allá de esa fecha. Romero estaba decidido a dar el paso, pero no quiere ponerse a malas con Levy, un negociador correoso. El futbolista se incorporará en las próximas fechas a la pretemporada del equipo de Thomas Frank, quien tomas las riendas en sustitución de Ange Postecoglou.

A por otra cosa...

El Atlético de Madrid no cejará en su afán de firmar a un central, aunque apuntarán en otra dirección. El segundo en la lista de candidatos y a un precio más moderado es Santiago Mouriño, jugador uruguayo que pertenece al Deportivo Alavés. Los rojiblancos tienen una opción de recompra por 4 millones que, en estos momentos, no se descarta ejercer.