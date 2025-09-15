A Simeone le crecen los problemas: preocupación con Julián Álvarez

Simeone fue más 'cholista' que nunca ante el Villarreeal. El argentino es hombre de costumbres y recuperó a su guarda pretoriana, a sus "gladadiores" como él mismo los califica, para salir del profundo bache en el que se había metido en este arranque liguero.

La clasificación y los dos puntos de nueve obligaban a medidas drásticas. O convervadoras, según se mire. Y el técnico, como ya demostró con Joao Félix, no mira el extracto bancario negativo del club. Si este verano la apuesta ha sido de órdago, con 176 millones de inversión, Simeone decidió ante los 'groguets' que sólo dos de los ocho fichajes -sin contar a Lenglet ni Musso- fueran de la partida en el Metropolitano. Mensaje claro, contundente del Cholo, que sentó 91 'kilos' en el banquillo sin que le temblara el pulso.

Nico González debutó con gol en el Atlético de Madrid / EFE

Se la jugó y acertó

Simeone optó por un once reconocible frente al Villarreal, de antaño, con Ruggeri y el debutante Nico González como principales diferencias respecto al curso pasado. Durante el parón internacional se le vio hacer trabajo psicológico y táctico con emblemas como Koke o Griezmann, ambos titulares en la cuarta jornada liguera. El técnico necesitaba el coraje del capitán y la movilidad del 'Principito', que no decepcionaron a su valedor y completaron los noventa minutos.

Anfield intimida

La primera victoria liguera llegó a puertas del estreno de Champions League, un debut de altura ante el vigente campeón de la Premier. El remozado y boyante Liverpool aparece en el horizonte, en un duelo que está tomando aromas de clásico europeo -tres enfrentamientos directos en los últimos cinco años-.

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid / EFE

Simeone acabó satisfecho ante el Villarreal, pero preocupado por el rosario de molestias musculares de sus futbolistas. Le Normand pidió el cambio, Hancko duró un suspiro tras una dura entrada del excolchonero Mouriño, Nico González y Giuliano acabaron con rampas y Julián Álvarez fue sustituido al descanso por precaución. Preocupa sobramanera el estado de la 'Araña', tanto físico como anímico. El argentino, pese a dar una asistencia en el gol de Barrios, está muy lejos de su rendimiento habitual. El argentino sufrió una distensión en la rodilla y es seria duda para Anfield.

Las incógnitas agravan el problema con las lesiones que está sufriendo el Atlético en este arranque de campeonato. José María Giménez está fuera de combate hasta nueva orden, mientras que Álex Baena -molestias musculares y apendicitis- y Thiago Almada cayeron a las primeras de cambio. Los rojiblancos visitarán Liverpool el próximo miércoles (21.00 horas), con un parte médico que asusta.