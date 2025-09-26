Simeone: "A Julián lo veo comprometido con el club"

Con un importantísimo Derbi de Madrid en el horizonte, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, quien se medirá por primera vez a Xabi Alonso como técnico del Madrid, aseguró ante los medios en la rueda de prensa previa al partido que "no valoro lo pasado, me centro en el presente. El Madrid ha crecido en el juego colectivo y se nota que su entrenador les ha hecho trabajar defensivamente y les involucra para presionar arriba. Por eso han ganado todos los partidos".

El Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid con la necesidad de ganar para recortar los ocho puntos que los separan en la clasificación. Los rojiblancos llegan al choque en octava posición tras materializar un triunfo en su último partido ante el Rayo Vallecano (3-2). Aun así, el argentino remarcó que "cuando el partido empieza no hay distancia de puntos. La calidad de los conjuntos marca el destino del choque, por eso tienen más puntos. Será un partido trabado, con transiciones determinantes. Imagino ese partido".

El nuevo Atlético, en crecimiento

A pesar de los malos resultados iniciales, poco a poco el Atlético está empezando a carburar. El equipo del Cholo, que comenzó con mal pie la temporada tras caer ante el Espanyol y empatar ante Elche y Alavés, se ha reencontrado con la senda de la victoria y vuelve a mirar hacía las primeras posiciones del campeonato liguero.

MADRID, 24/09/2025.- El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez celebra el gol conseguido ante el Rayo Vallecano durante el partido de la jornada 6 de Liga que disputan este miércoles en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín / Juanjo Martín / EFE

"Tenemos a ocho jugadores nuevos. Estamos en ese proceso para intentar ser mejor equipo, hemos hecho cosas bien y otras para mejorar en este primer tramo de temporada. Espero que evolucionemos, partido tras partido", declaró el técnico argentino sobre la evolución de su equipo.

Sin opinión para las estrellas blancas

Por otro lado, el preparador rojiblanco rehuyó las comparaciones. Primero con Julián y Mbappé: "no me pongo a valorar a los rivales. A Julián lo veo comprometido con el club, la gente lo quiere mucho y ojalá que con la ayuda de sus compañeros pueda hacer un gran partido", apuntó Simeone.

Tampoco quiso hablar sobre Vinicius y su situación. "No es una pregunta para mí", sentenció el técnico a la pregunta sobre si el Real Madrid era mejor con el brasileño sobre el campo o sin él.