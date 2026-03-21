Simeone, sobre Julián: "Ya saben lo que pienso cuando vienen curvas..."

Diego Pablo Simeone aseguró no tener claro cuál será su once para afrontar el derbi madrileño contra el Real Madrid este domingo: "Sinceramente, estamos pensando en dónde ponernos, en qué situación, generando estas rotaciones que hemos hecho cuando nos ha tocado jugar en Champions, en Copa del Rey y después en LaLiga...", alimentó la duda un preparador argentino que no ensayó ninguna alineación durante la sesión matutina.

"Están todos con muchas ganas de jugar y me lo están poniendo complicado, porque hay una ilusión enorme por participar de todos en este partido y espero estar lo más fino posible para elegir bien", manifestó un Simeone que cuenta con las bajas de Jan Oblak, Marc Pubill, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza para la visita al Santiago Bernabéu.

Elogios a Musso... y a Arbeloa

Cómo no, Juan Musso, que está respondiendo de maravilla bajo palos, será el meta titular: "Está trabajando muy bien desde que llegó, no solamente en este último partido que le tocó con el Tottenham. Y no es sólo su aparición dentro del campo, sino su comportamiento dentro del vestuario como hombre y como compañero de equipo. Estamos muy contentos con él", alabó el Cholo.

Halagó también a un Álvaro Arbeloa de quien opina que "está trabajando muy bien" y creó "una sociedad que se percibe con los futbolistas". "Los resultados hablan por sí solos", añadió.

Una de las paradas de Musso en el Tottenham-Atlético. / DPA vía Europa Press

Un derbi es un derbi, más aún si el Atleti quiere afianzar su condición de equipo Champions y poner tierra de por medio respecto a un Betis al que aventaja en 13 puntos: "Siempre es un partido que se juega desde lo emocional, con mucha ilusión y tratando de hacer lo mejor posible para llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño al rival".

"Siempre tienen un mismo patrón, porque los futbolistas son los mismos, y sí están trabajando muy bien en equipo, grupalmente, como se percibe sobre todo en los partidos de Champions con el Benfica y con el City. Y ese es el patrón que van a seguir para aspirar, como siempre aspira el Madrid, a ganar todo", valoró sobre su rival, el Real Madrid.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone / EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Cariño a Julián

Aprovechó para darle un empujoncito a un Julián Álvarez que parece haber dejado atrás aquella sequía goleadora de diciembre a febrero: "Es una persona y, como tal, evidentemente tenemos todos momentos mejores y por ahí otros que no son tan buenos, pero esto que se ha visto en estos últimos partidos lo hemos visto anteriormente muchas veces; por eso, cuando bajó su nivel, le reclamábamos esta necesidad de volver a este futbolista".

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Y continuó: "No tengo duda de que está más identificado con todo lo que le está pasando ahora que con todo lo que le pasó anteriormente, pero también sabemos que dentro del camino que tenemos por recorrer nunca es un camino recto, siempre hay curvas y ya saben lo que pienso cuando vienen las curvas".