Simeone se pronuncia sobre Julián Álvarez y el Barça

La precampaña electoral a la presidencia del FC Barcelona ha dado su pistoletazo de salida y, como es habitual en este tipo de comicios, los rumores sobre posibles fichajes se han disparado en la Ciudad Condal. Los precandidatos presentan sus proyectos deportivos e intentan reclamar el voto con nombres golosos que despierten la ilusión del socio culé.

Si Xavi Vilajoana ha dejado caer el nombre de Harry Kane, Víctor Font insinuó contactos con el círculo cercano de Julián Álvarez, futbolista del Atlético de Madrid y uno de los sueños húmedos del aficionado barcelonista, más por nombre que por rendimiento deportivo esta temporada.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid / EUROPA PRESS

Simeone le ve centrado

Diego Pablo Simeone, obviamente, dio su particular punto de vista sobre el futuro de su discípulo, intentando sacar hierro al tema y apartando los focos de una 'Araña' que atraviesa un momento complicado de cara a portería. Las cifras del delantero no son como para tirar cohetes, con trece goles en todas las competiciones en 35 partidos disputados.

El entrenador colchonero fue preguntado por la posible salida de Julián y reconoció que no sabé qué piensa el jugador, ciñéndose a su mejoría en los últimos partidos como hecho para certificar que el futbolista está centrado en el equipo. "No estoy dentro de su cabeza, pero sólo veo cómo ha jugado los dos últimos partidos, al nivel que siempre estuvo y lo necesitamos", apuntaba el Cholo.

No se fía del Espanyol

El Atlético recibe este sábado al Espanyol en el Metropolitano, un duelo impredecible dado el irregular momento que atraviesa el conjunto de Manolo González. Los pericos no han ganado todavía en 2026, pero son un adversario incómodo, como ya se demostró en el duelo de ida en Cornellà con el 2-1.

"Es difícil saber qué tipo de rival nos vamos a encontrar. El Espanyol es muy competitivo, su entrenador hace que compita muy bien y trabaja muy bien la parcela defensiva y ofensiva", espetó el técnico rojiblanco. Simeone confirmó que Pablo Barrios todavía no está para entrar en una convocatoria y elogió la adaptación exprés de Ademola Lookman, el fichaje estrella de este invierno: "Está entrando muy bien dentro de lo que necesita el equipo. Aún falta que gane en el trabajo defensivo teniendo en cuenta que el ofensivo lo tiene".

Como ya sucedió tras el partido en Butarque, donde el Atlético cayó con estrépito a manos del Rayo, el Cholo habló de los altibajos que está viviendo el equipo y que censuraron figuras como Jan Oblak o José María Giménez. El argentino lo excusó en el aspecto humano y en la dificultad de rendir diariamente en la excelencia. "Son personas y no todos los días somos iguales, aunque nos gustaría. No es una cuestión de intensidad, ni de tirar partidos ni esas cosas. Los jugadores siempre quieren hacerlo lo mejor. Los partidos que perdimos fue poque jugamos mal. No hay otra cosa", apuntó.