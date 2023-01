Simeone: "La jugada de Ceballos es determinante pero a nadie le importa"

El argentino se mostró orgulloso de la imagen que dio su equipo hasta el final Simeone acabó molesto con el colegiado, que "no le pitó una falta a Morata"

El 'Cholo' Simeone salió a rueda de prensa tras la derrota en el Santiago Bernabéu por 3-1 en la prórroga con goles de Rodrygo, Benzema y Vinícius y lo hizo triste por la eliminación pero orgulloso de la imagen que había dado su equipo hasta el final, pese a estar en inferioridad numérica. Sobre el colegiado también habló el argentino, y dejó claro que en su opinión, Dani Ceballos mereció la segunda amarilla.

¿Cómo le deja el resultado?

Muy bien. Vi a un equipo que compitió extraordinariamente bien. Hubo detalles que pueden ser a favor o en contra, pero lo condiciona todo. A nadie le importa, pero es una realidad.

¿Qué pasó en la segunda mitad?

El Madrid empezó a jugar. Es un equipo que juega bien, que tiene posibilidades de atacarte. Defendimos muy bien hasta el golazo de Rodrygo. Antes hay una jugada determinante, que es la de Ceballos. Pasa inadvertida y no le importa a nadie. Pudo dejarnos once contra diez con 0-1 y repito, no le importa a nadie. Estos son detalles que determinan a un lado u otro. Luego Savic fue expulsado y aun así quisimos empatar. Lo dimos todo absolutamente. Eso nos deja tranquilos, nos hace generar en estos partidos únicos que siempre lo llevamos a los alargues, a un lugar de dificultad. Me llena de orgullo que competimos bien. Queríamos ganar, obviamente. Ya solo nos queda la Liga y a esperar terminar bien el año y analizar bien todo después.

¿Se va molesto con el árbitro?

Te comento lo que le dije al árbitro, si tenía algún problema personal con Morata porque no le pitó ni una falta. Es verdad que Morata exagera alguna caída, pero ni una le pitó. Entendía que se había tirado en todas menos una.

¿Le preocupa que se haga larga la temporada?

Tengo una cosa en la cabeza. Trabajar con entusiasmo, dando el máximo desde el día que llegue hasta que me tenga que ir. Buscaré dar el máximo hasta ese día que llegará en algún momento

¿Cuándo?

En algún momento llegará.