Simeone: "¿Joao Felix? Nadie es imprescindible, nadie"

'El Cholo' habló sobre el portugués en la previa del partido copero contra el Arenteiro El jugador quiere salir, pero de momento cuenta para Simeone

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido de Copa del Rey contra el Arenteiro. Los rojiblancos volverán a la acción este jueves contra el equipo gallego, líder de su grupo en la Segunda Federación. Una de las cuestiones que abordó el técnico argentino es la de Joao Felix, quien podría estar viviendo sus últimos días como colchonero.

"Lo que tenga que suceder, sucederá. Nadie es imprescindible y las cosas tendrán que ser como son", respondió Simeone a la pregunta sobre su relación con Joao y la posible salida del portugués. Tras el destacable Mundial que realizó el ex del Benfica, han aumentado los pretendientes del joven jugador. El Atlético vería con buenos ojos su venta, siempre y cuando la oferta que llegue satisfaga las pretensiones del club. Es de sobra conocida la mala dinámica entre 'el Cholo' y 'el menino', por lo que un cambio de aires para el luso no es visto con malos ojos en el Metropolitano, y en el mismo equipo lo saben.

No obstante, de momento Joao se mantiene como jugador rojiblanco. Y en eso se enfoco Simeone, que contará con él mientras vista de rojiblanco. "Joao es importantísimo. Tuvo un buen Mundial, tuvo participación en goles. Ojalá podamos tener al Joao del Mundial, lo puede representar con el equipo. Ojalá le demos la serenidad y la alegría para mostrar lo que enseñó en Qatar", comentó Diego Pablo. Sin embargo, no está previsto que el portugués juegue este jueves en el Estadio de Espiñedo contra el Arenteiro, o al menos no como titular. Joao no se entrenó - por una indisposición - en la sesión del martes, y aunque podría estar disponible, no se contempla que 'el Cholo' lo coloque de inicio.