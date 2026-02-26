Simeone se inventa su propio Haaland: diez goles de Sørloth en 2026

Partidos como el perpetrado por el Atlético de Madrid frente al Brujas respaldan a Diego Pablo Simeone. Se ganó, sí. Se pasó de eliminatoria, sí. Las formas no fueron las esperadas, pero el fin justificó todos los medios. El equipo colchonero está en octavos y sigue vivo en dos competiciones, con LaLiga muy peliaguda dada la diferencia con Barcelona y Real Madrid.

El Cholo acumula críticas. El desgaste es notorio tras una eternidad en el cargo. Los más cholistas encuentran todavía argumentos para defender un estilo que se ha ido diluyendo con los años. El Atlético dista mucho de aquel equipo aguerrido, que sumergía constantemente en la freidora a sus rivales y te sometía con una intensidad abrumadora.

Pero ahí está el cuadro rojiblanco, dando síntomas de mejoría, especialmente en el Metropolitano. Los tres últimos partidos en casa se han saldado con goleadas al Barcelona, Espanyol y el Brujas. El calor del hogar.

Sørloth, protagonista en la goleada del Atlético al Brujas / EUROPA PRESS

Sørloth y diez más

Simeone apostó por Sørloth, sentando a Lookman, como compañero de Julián Álvarez. Y el noruego no decepcionó. No será un fino estilista, ni el más efectivo de cara a portería, algunos le acusan incluso de tener dificultades para controlar el balón y en el juego asociativo. Pero los números del noruego ahí están. Después de un inicio de temporada dubitativo, el delantero ha anotado diez goles en lo que llevamos de 2026 en todas las competiciones. Como buen escandinavo, el frío enciende a Sørloth.

"Me estoy sintiendo muy bien en este momento de la temporada. Anotar goles es un sentimiento fantástico", declaraba el internacional con la 'landslaget' tras anotar un 'hat-trick' en el duelo de Champions ante el Brujas.

Sørloth, un seguro de gol para Simeone / EUROPA PRESS

El delantero más en forma

La confianza de Diego Pablo Simeone en Sørloth es total. El entrenador siempre ha defendido a capa y espada al escandinavo, cuando más arreciaba la tormenta. Y este martes fue un nuevo ejemplo, dándole la titularidad en un partido a cara o cruz: "Nos da cosas diferentes al resto. Está haciendo muy buenos partidos, como demostró en la ida ante el Brujas y el Espanyol".

La irrupción del nórdico ha coincidido con un bajón en el rendimiento de Julián Álvarez. El argentino atraviesa un momento duro de cara a portería y hay cierto runrún en el Metropolitano con la 'Araña'. Los rumores que le sitúan en la órbita del Barcelona tampoco ayudan.