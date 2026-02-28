LALIGA EA SPORTS
Simeone: "¿Griezmann? Que sea lo mejor para él, para el club y para el equipo"
El técnico argentino se pronunció sobre el futuro de Antoine Griezmann tras ganar al Oviedo
Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, aseguró en la sala de prensa del Tartiere que el gol del triunfo de Julián Álvarez ante el Oviedo le pone contento "por el equipo y por el propio jugador".
"Julián Álvarez es un jugador reconocido mundialmente al que quieren muchos equipos, y lo tenemos nosotros. Estamos muy contentos por él porque el gol es un aliciente para los delanteros", explicó el preparador rojiblanco tras el 0-1 de su equipo.
Simeone comentó que "era importante ganar porque el Villarreal no consiguió hacerlo" y que se pudieron sobreponer en un buen segundo tiempo a "los esfuerzos realizados estas semanas" en otras competiciones como la Champions y la Copa.
"Me pone muy contento el debut de Julio Díaz en Primera. Esto es muy importante también para el filial en general, pueden ayudarnos. Julio jugó con personalidad, fue agresivo y tomó buenas decisiones. Ahora lo tiene que sostener", apuntó el técnico del Atlético de Madrid sobre el debut del canterano Julio Díaz.
También se pronunció sobre el futuro de Griezmann: "La ilusión con la que jugó, la determinación con la que apareció en el segundo tiempo, siendo importante en el juego colectivo, lo necesitamos así. Él sabe lo que hemos hablado, lo he dicho ya, que sea lo mejor siempre para el club, para él y para el equipo".
- Así queda el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Sorteo de Champions League, en directo: cuadro de octavos y rivales de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético, hoy en vivo
- Diego Costa, exjugador del Atlético: 'Simeone me debe la mitad del sueldo. La mitad de la casa me la merezco yo
- Horarios confirmados de los octavos de final de la Champions: Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid
- Inglaterra pierde la cabeza por Abde: ¿otro ingreso para el Barça?
- El Camp Nou es peor que Montjuïc
- El PSV blinda a su promesa más culé: 'Mi sueño es jugar en el Barça y ganar la Champions
- Hartazgo en el vestuario del Madrid tras el sorteo de la Champions