"Simeone y Griezmann estarán hasta que ellos quieran"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, repasó la actualidad el club colchonero en una entrevista para 'El Partidazo de COPE'.

Nadie puede poner en duda el gran momento que está atravesando el equipo rojiblanco y Cerezo lo sabe mejor que nadie. "El Atlético es el favorito número uno para ganar La Liga", aseguraba el presidente del club colchonero.

La reciente renovación de Diego Pablo Simeone ha vuelto a poner en el foco el sueldo del técnico ya que encabeza la lista de los entrenadores mejor pagados del mundo. "El 'Cholo' cobra lo que cobra porque se lo ha ganado", aclaró Cerezo. El presidente, además, aseguró que nunca se le pasó por la cabeza la idea de que Simeone dejara el Atlético "ni el año pasado".

Siguiendo con las renovaciones y después de una clara declaración de intenciones tras el partido ante el Villarreal, Cerezo habló sobre la extensión de contrato de Antoine Griezmann. "Griezmann también termina contrato en el 2027. El señor Simeone estará hasta que él quiera y Griezmann exactamente lo mismo", dijo convencido el dirigente.

Antoine Griezmann habló tras la victoria del Atlético ante el Villarreal / | Movistar

"Estoy dispuesto a seguir hasta que el cuerpo aguante, no tengo ningún problema", dijo Cerezo cuando le preguntaron por su continuidad al frente del Atlético. "Miguel Ángel Gil y yo empezamos juntos y nos marcharemos juntos... Tenemos un club controlado", terminó.

En la nueva estructuración de la entidad, Gil Marín ha fichado Óscar Mayo, actual director general ejecutivo de LaLiga que dejará su cargo en enero de 2024 para incorporarse al club rojiblanco. Sobre ello, Cerezo confesó que está encantado con su llegada porque "todas las referencias que tenemos son fantásticas".

La nueva Ciudad Deportiva es una de las cuestiones que tendrá entren manos el propio Mayo, y sobre la que el presidente rojiblanco asegura que "estará lista en 2 años" y que es "la mejor de Europa".

CEREZO SE DESMARCA DEL MADRID

Enrique Cerezo también tuvo tiempo de hablar de otros clubes como el Real Madrid. ¿La prensa es madridista? ¿Se protege más al Real Madrid que al Barça? El dirigente del club colchonero dejó caer lo que piensa: "Yo no creo que la prensa sea madridista, yo lo que digo es que la prensa protegéis más a unos equipos que a otros, tirad de hemeroteca".

El presidente del Atlético no quiso entrar en el conflicto Tebas - Florentino, igual que tampoco pudo elegir entre el presidente blanco o Laporta. "A mí me parecen bien los dos. Cuando nos reunimos y tenemos comidas, lo pasamos bien. Los dos son muy amenos", comentó Cerezo.

Sobre la Superliga, el cabeza de la entidad rojiblanca explicó su postura: "La Superliga está en unos tribunales y cuando se decida algo que cada uno haga lo que quiera. Todos queremos tener más ingresos para poder tener mejores jugadores y mejores instalaciones".

CONTUDENTE CONTRA EL 'CASO NEGREIRA'

El 'Caso Negreira' sigue estando a la orden del día. Enrique Cerezo habló sin pelos en la lengua catalogándolo de "guarrada" y "cerdada" si realmente el Barça pagó a algún árbitro para mediar en un partido.

¿Mateu Alemany al Atlético? "En este caso solo te puedo decir que estamos en negociaciones. (...) La llegada de Óscar Mayo no anula la de Alemany", comentó el presidente.

El próximo domingo 3 de diciembre el Atlético de Madrid visitará por primera vez el Estadi Lluís Companys, en Montjuïc. Tras lo ocurrido en el último Clásico en el que Florentino no quiso presentarse ni a la comida de directivas ni al propio encuentro, Enrique Cerezo fue preguntado por su presencia en el campo.

"Si me invitan, yo no tengo porque no ir. Yo iré a ver el partido como he ido siempre como presidente y como vicepresidente del Atlético de Madrid", aclaró el presidente rojiblanco.