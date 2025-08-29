Simeone se gasta 175 millones y detecta un problema

Tranquilo, risueño, directo y con un mensaje nítido a trasladar. Diego Pablo Simeone no se altera. Ni el inicio de campeonato, con un punto de seis posibles, ha modificado un ápice la hoja de ruta del argentino, que tiene muy claro qué ha fallado en estas dos primeras jornadas ligueras, con derrota en Cornellà frente al Espanyol y un empate ante el Elche.

El entrenador del Atlético de Madrid ha analizado estos dos primeros compromisos y detectado qué le ha faltado a su equipo. En Mendizorroza (sábado 17.00 horas), los colchoneros tendrán la posibilidad de sumar su primer triunfo del curso, aunque el Cholo no se fía de un Alavés correoso en su estadio. "El Alavés se hace muy fuerte en su casa, con un entrenador que tiene las ideas muy claras. Hay que competir bien, ante un rival que siempre nos pone las cosas difíciles. El horario y el calor tampoco ayudarán", reconocía el preparador rojiblanco en la comparecencia de prensa previa.

Simeone observa el encuentro desde el área técnica / AP

El Atleti ha adolecido en estos primeros encuentros de puntería. Julián Álvarez mojó frente al Espanyol, con un magistral libre directo, pero pasó desapercibido frente a los ilicitanos en el Metropolitano. A pesar de ello, Simeone está contento con el rendimiento de sus atacantes y achaca a la falta de precisión en el último pase los problemas en la definición.

"Ante el Elche, tuvimos muchas ocasiones de gol, más que con el Espanyol. No estuvimos acertados en el pase final. Nos faltó precisión en el último pase. Necesitamos más presencia en el área. Hay que mantener esta línea de generar ocasiones. Creo que el equipo tuvo aproximaciones claras como para haber ganado", apuntaba el argentino.

El Cholo, sin embargo, no está contento con el rendimiento de su defensa. En el entrenamiento del pasado jueves, el técnico probó con Lenglet en el eje de la zaga, haciendo pareja con Le Normand, lo que desplazaría a Hancko al lateral zurdo en detrimento de Ruggeri. Simeone considera que su retaguardia no ha estado a la altura, dejando demasiado vendido a Jan Oblak, que ya ha encajado tres goles: "Tenemos situaciones a mejorar en defensa y en ataque hay que seguir creciendo".

No cierra el mercado

El Atlético de Madrid ha sido uno de los grandes agitadores de esta ventana estival. Los colchoneros han firmado a siete jugadores, más Lenglet y Musso, a cambio de 175 millones de euros. No parece suficiente para Simeone, que admite que el club continúa atento hasta el 1 de septiembre. Todo puede pasar.

Lo cierto es que Carlos Bucero y Miguel Ángel Marín sondean la posibilidad de fichar a Nico González, extremo de la Juventus, aunque antes deberían deshacerse de un peso pesado en el centro del campo como Conor Gallagher, con buena vitola en la Premier League. "Hasta el último día estaremos atentos a lo que pueda pasar. Esto puede cambiar, tanto en salidas como entradas. Hablo a diario con Carlos (Bucero) y Miguel (Gil Marín) para cerrar la plantilla".